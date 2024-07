Weekend in barca a vela? Scopri come averlo gratis con il concorso Fuze Tea

Desiderate un'avventura marittima gratuita che vi permetta di evadere dalla routine quotidiana? Il concorso Fuze Tea vi offre l'opportunità imperdibile di aggiudicarvi un buono Golden Moments per una "Fuga in Barca a Vela per Coppia" del valore di ben 1.000€! Questa promozione esclusiva vi darà la possibilità di vivere un'esperienza unica, cullati dalle onde e accarezzati dalla brezza marina.

Concorso Fuze Tea, come partecipare

Potete prendere parte a questa promozione fino al 31 agosto 2024. Il processo è semplice: effettuate l'acquisto di una bottiglia Fuze Tea in formato PET da 40 cl nei bar delle stazioni di servizio Autogrill che pubblicizzano la promozione. Dopo aver gustato la vostra bevanda, non dimenticate di conservare con cura la ricevuta. Il passo successivo vi porterà più vicini al vostro weekend: inviate un messaggio SMS o WhatsApp al numero dedicato 320.2041995. Nel messaggio, dovrete includere i dettagli della ricevuta separati da un asterisco, seguendo un ordine preciso. Iniziate con la data in formato GGMM, seguite dall'orario di emissione in formato HHMM. Proseguite inserendo l'ammontare totale della ricevuta, centesimi inclusi, senza alcuna punteggiatura. Concludete con il numero della ricevuta, avendo cura di escludere gli zeri iniziali e qualsiasi carattere separatore.

Il premio principale di questo allettante concorso è un voucher Golden Moments del valore di 1.000€, che vi aprirà le porte a un entusiasmante fine settimana in barca a vela per due persone. L'estrazione del fortunato vincitore si svolgerà entro il 13 settembre 2024, sotto l'attenta supervisione di un Funzionario Camerale, garantendo la massima trasparenza del processo. Se la fortuna sarà dalla vostra parte e risulterete vincitori, sarete prontamente contattati via SMS e/o telefono. A quel punto, non dovrete far altro che confermare l'accettazione del premio seguendo le semplici indicazioni che vi verranno fornite.

Per coloro che desiderano approfondire ogni aspetto di questa promozione, il regolamento completo è facilmente consultabile sul sito ufficiale. Non lasciatevi sfuggire questa possibilità di trasformare un semplice acquisto in un weekend memorabile in barca a vela. Che l'avventura abbia inizio, e in bocca al lupo a tutti i partecipanti!

Visita il sito ufficiale