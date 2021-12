WhatsApp ha avviato i test per i pagamenti tramite il wallet Novi di Meta

Nonostante alcuni senatori negli Stati Uniti si oppongano al lancio di Meta e dei suoi prodotti in valuta digitale, lo sviluppo del portafoglio digitale del gigante dei social media, Novi, continua a ritmo sostenuto. Stephane Kasriel, il capo dell’unità di criptovaluta e fintech di Meta Novi, ha annunciato ufficialmente l’8 dicembre che la sussidiaria di meta-messaggeria WhatsApp ha iniziato a testare le transazioni attraverso il portafoglio Novi di Meta.

Secondo il dirigente, la nuova funzionalità è disponibile per un “numero limitato di persone” negli Stati Uniti, consentendo agli utenti di inviare e ricevere denaro su WhatsApp “istantaneamente e senza commissioni”.

Kasriel ha osservato che Meta è stato in grado di testare e apprendere quali caratteristiche e funzionalità siano “più importanti per le persone” da quando hanno introdotto il progetto pilota di Novi a metà ottobre. Ha aggiunto che l’utilizzo di Novi non influisce sulla privacy dei messaggi e delle chiamate personali di WhatsApp, “che sono sempre crittografati end-to-end”.

Will Cathcart, responsabile di WhatsApp a Meta, ha confermato la notizia su Twitter, osservando che alcuni utenti statunitensi possono ora inviare e ricevere denaro con Novi su WhatsApp. “Le persone usano WA per coordinare l’invio di denaro ai propri cari, e ora Novi li aiuterà a farlo in modo sicuro, istantaneo e senza commissioni”, ha scritto.

Precedentemente noto come Facebook, Meta ha lanciato ufficialmente una valuta digitale pilota in collaborazione con il principale scambio di criptovalute Coinbase e la società di stablecoin Paxos in ottobre. Il progetto pilota è stato inizialmente implementato negli Stati Uniti e in Guatemala, utilizzando Pax Dollar (USDP), una stablecoin ancorata al dollaro emessa dalla società fiduciaria blockchain Paxos.

Un’organizzazione senza scopo di lucro statunitense, l’Open Markets Institute, ha successivamente inviato una lettera a più regolatori, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sostenendo che Meta potrebbe essere “nel business illegale che consiste nel ricevere depositi senza una carta bancaria”. L’organizzazione ha specificamente sottolineato che USDP è una delle stablecoin più piccole, “con molta meno liquidità e utilizzo” rispetto alle migliori stablecoin come Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

“Ci sono diverse implicazioni legali e normative per il progetto pilota di Facebook che meritano particolare attenzione da parte delle agenzie”, ha affermato la lettera dell’Open Markets Institute.