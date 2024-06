Wimbledon 2024 in streaming, come vederlo online (anche gratis)

Lunedì 1 luglio 2024 torna il Torneo di Wimbledon, uno degli eventi sportivi più attesi per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Il terzo torneo del Grande Slam vanta una ricca storia secolare: la sua inaugurazione risale al lontano 1877, da allora atleti provenienti da ogni angolo del pianeta si sono sfidati sugli iconici campi in erba di Londra. Nella lunga tradizione del torneo, il primato assoluto è saldamente nelle mani di Roger Federer, con ben 8 titoli. Il vincitore dell'ultima edizione invece è stato Carlos Alcaraz, che nel 2023 è riuscito a battere l'allora detentore del titolo Novak Đoković.

Il Torneo di Wimbledon si svolgerà dunque sui campi d'erba londinesi dal 1 al 14 luglio 2024.

Come vedere Wimbledon in diretta streaming

Per quanto riguarda la visione del Torneo di Wimbledon 2024, la trasmissione dell’evento per il pubblico italiano rimane un’esclusiva di Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ per la visione in streaming. Inoltre tutti i match, comprese le qualificazioni, si potranno vedere in diretta sui canali lineari Eurosport di Sky a 24,90€ al mese per 12 mesi e sulla piattaforma NOW a 14,99€ al mese per 12 mesi.

Come vedere Wimbledon in diretta streaming dall'estero

La BBC è il canale ufficiale che trasmetterà gratis nel Regno Unito il Torneo di Wimbledon 2024. La buona notizia è che per seguire le partite non dovrete nè pagare nè creare un account, ma il servizio è geolocalizzato, dunque è accessibile solo dal Regno Unito ed esclusivamente con i commenti in lingua inglese.

Per guardare Wimbledon in streaming gratis in diretta su BBC iPlayer, dovrete obbligatoriamente utilizzare una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN per lo streaming preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

Calendario Wimbledon 2024

Il Torneo di Wimbledon si svolge nell’arco di due settimane: di seguito troverete gli orari delle partite del tabellone maschile e femminile.

Lunedì 1 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Martedì 2 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – primo turno

Singolare fe2mminile – primo turno

Mercoledì 3 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Giovedì 4 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Venerdì 5 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Sabato 6 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Domenica 7 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Lunedì 8 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Martedì 9 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare femminile – quarti di finale

Mercoledì 10 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – quarti di finale

Giovedì 11 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare femminile – semifinali

Venerdì 12 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Court

Singolare maschile – semifinali

Sabato 13 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare femminile

Domenica 14 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare maschile

I favoriti di Wimbledon 2024

Dopo la spettacolare vittoria di Alcaraz a Wimbledon nella finale contro Djokovic dello scorso anno, i bookmaker hanno pubblicato le quote per il vincitore di Wimbledon 2024. Il favorito per la vittoria finale è anche stavolta lo spagnolo, attualmente numero due al mondo, ma subito dietro di lui c'è Sinner, che punta a trionfare per la prima volta in questo Slam.