Windows 11 non supporta WiFi 7, ma ancora per poco

Windows 11 attualmente non supporta Wi-Fi 7 e USB4 Versione 2.0, ma Microsoft sta lavorando per integrare queste funzionalità nell'ecosistema operativo, seguendo il lancio del programma Wi-Fi Certified 7.

Microsoft ha avviato i test per integrare il supporto per Wi-Fi 7 nella versione Insider Preview Build 26063, rilasciata nel canale Canary. Questa fase di test è cruciale per garantire un'integrazione fluida e una funzionalità ottimale di Wi-Fi 7 nell'ecosistema Windows 11. Inoltre, Microsoft ha annunciato il prossimo supporto per la specifica USB4 Versione 2.0, promettendo velocità di trasferimento USB fino a 80 Gbps tramite cavi USB Type-C.

L'integrazione di Wi-Fi 7 e USB4 Versione 2.0 in Windows 11 rappresenta un passo importante verso l'adozione di tecnologie di connettività all'avanguardia, offrendo agli utenti maggiore velocità e affidabilità nelle loro esperienze informatiche quotidiane.

Per sfruttare appieno le potenzialità di Wi-Fi 7, gli utenti avranno bisogno sia di un punto di accesso che di un computer compatibile con lo standard. Fortunatamente, molti produttori hanno già introdotto sul mercato prodotti compatibili con Wi-Fi 7, rendendo questa tecnologia accessibile ai più.

Wi-Fi 7, noto anche come tecnologia IEEE 802.11be, offre velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbit/s, superando le connessioni Ethernet tradizionali. Questa velocità è resa possibile grazie all'utilizzo di tre bande di frequenza, 2,40 GHz, 5 GHz e 6 GHz, e all'espansione della larghezza di banda fino a 320 MHz, insieme alla modulazione 4096-QAM. Inoltre, la tecnologia supporta la Multi-Link Operation (MLO), che migliora significativamente la distribuzione del traffico tra i link, garantendo una connessione wireless più stabile e affidabile.