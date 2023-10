Windows Phone torna utile un'ultima volta, blocca le pubblicità su YouTube

Se guardate Youtube abitualmente, e se lo guardate usando un qualche tipo di adblocker, potreste aver notato una novità: Google ha iniziato a mettere un avviso che invita a disabilitare l’adblocker. Presto, si suppone, arriverà un blocco vero e proprio, ma già il pop-up per molti è un passo di troppo.

Pare però che sia possibile usare un sistema alternativo: a quanto pare è sufficiente usare uno smartphone con Windows Phone, o anche solo cambiare lo user agent del proprio browser affinché “dica” di essere il vecchio sistema operativo Microsoft. Così facendo, spiega Windows Central, spariscono le pubblicità e anche gli avvisi di Google che invitano a disabilitare gli adblocker.

Una vicenda simpatica che in qualche modo sembra una “questione di Karma”. Tra i (molti) motivi per cui Windows Phone non riuscì a decollare, infatti pesò anche il fatto che Google non offri mai supporto per Youtube e altre app. Anzi, Google all’epoca aveva anche bloccato l’applicazione Youtube realizzata da Microsoft. Che oggi Windows Phone esca dalla tomba per infastidire Big G è perlomeno ironico.

Molto probabilmente il giochino non durerà molto, giusto il tempo che serve a Google per correggere il problema. Ma forse potrebbero decidere che non vale la pena di investirci delle risorse, visto che comunque sono poche le persone che sanno modificare lo user agent del browser. D’altra parte se si diffonde la notizia che così facendo si può vedere YT senza pubblicità, in molti vorranno imparare come farlo.

Vale la pena segnalare, comunque, che per il momento gli adblocker più diffusi continuano a funzionare su Youtube; ma non si sa per quanto durerà, anche in questo caso. Nel frattempo, potete godervi il canale Youtube di Tom’s Hardware.

Immagine di copertina: mrincredible