Amplia la tua collezione da gamer con l'Xbox Controller Wireless Ghost Cipher a soli 56€!

Aggiornate il vostro setup di gioco grazie gli sconti del Black Friday, con il nuovo Xbox Controller Wireless Ghost Cipher, ora disponibile su Amazon a soli 55,99€, rispetto al prezzo originale di 69,90€. Questo significa che vi si offre un notevole sconto del 20%! Questo controller porta il vostro modo di giocare a un nuovo livello, grazie al suo design trasparente chiaro con interni color argento e finiture metalliche che vi permettono di guardare all'interno del dispositivo.

Xbox Controller Wireless Edizione speciale Ghost Cipher Series X|S, perfetto per la vostra collezione

Il è una scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza di gioco senza fili all'avanguardia e personalizzabile. Questo controller si rivela particolarmente adatto a coloro che apprezzano non solo la funzionalità ma anche l'estetica del proprio setup gaming, grazie al suo design trasparente e agli accenti metallici. Con la possibilità di connessione sia a console che a PC, incluse opzioni per telefoni e tablet tramite Bluetooth, si adatta a vari tipi di giocatori, offrendo versatilità e comodità.

Inoltre, la caratteristica di mappatura dei pulsanti personalizzata rende il un must per coloro che ambiscono a ottimizzare il proprio modo di giocare, adattando il controller alle proprie necessità e preferenze. La lunga durata della batteria fino a 40 ore promette lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, ideale per i gamer più accaniti. Infine, per chi desidera condividere le proprie vittorie e momenti salienti, il pulsante Condividi offre una soluzione semplice e veloce.

Il Controller Wireless Ghost Cipher risveglia la curiosità con il suo design unico trasparente, che lascia trasparire interni color argento e finiture metalliche, creando un look distintivo ed elegante. Grazie alle impugnature gommate Ash Gray, offre un comfort di gioco superiore, permettendovi di rimanere concentrati per ore. I grilletti metallici color bronzo e la croce direzionale abbinata non solo sembrano sofisticati, ma offrono anche una risposta tattile di alta qualità durante il gioco.

Attualmente disponibile a 55€, rispetto al prezzo originale di 69€, il Controller Wireless Ghost Cipher rappresenta un acquisto eccellente per gli appassionati di gaming che cercano un controller con prestazioni elevate, design unico ed esperienza di gioco personalizzabile. La sua versatilità, insieme a caratteristiche di design e funzionalità pensate per il comfort e l'efficienza, lo rendono una scelta consigliata per elevare immediatamente il vostro setup di gioco.

Vedi offerta su Amazon