Con queste cuffie ti sentirai un alieno, e sono firmate Alienware (-58%)

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco senza pari, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta straordinaria sulle cuffie gaming Alienware AW720H. Con uno sconto del -58%, queste cuffie, normalmente vendute a 183,46€, sono ora disponibili a soli 77,20€. Un prezzo eccezionale per un prodotto che promette di rivoluzionare il vostro modo di vivere il gaming. Ma cosa rende queste cuffie così speciali? Scopriamolo insieme.

Alienware AW720H, chi dovrebbe acquistarle?

L'aspetto che cattura immediatamente l'attenzione è l'audio immersivo che queste cuffie sono in grado di offrire. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, l'audio diventa tridimensionale, permettendovi di individuare con precisione ogni movimento e suono, anche quelli provenienti da dietro di voi. Che si tratti di un gioco sparatutto o di un'avventura open world, queste cuffie vi permetteranno di vivere ogni scena come se foste all'interno del gioco.

Inoltre, le cuffie Alienware AW720H sono progettate per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. I padiglioni ampi e i morbidi cuscinetti in memory foam, rivestiti con tessuto traspirante, assicurano una calzata comoda anche dopo diverse ore di utilizzo. Non dovrete preoccuparvi di fastidi o pressione sulle orecchie, poiché l'ergonomia di queste cuffie è stata curata nei minimi dettagli. Inoltre, l'archetto regolabile con sospensione scorrevole permette di trovare facilmente la posizione ottimale, adattandosi alle vostre preferenze personali.

Infine, il microfono retrattile con cancellazione del rumore tramite AI rappresenta un altro punto di forza delle Alienware AW720H. Questo microfono ad asta, progettato per eliminare i rumori di fondo, assicura che la comunicazione con i compagni di squadra sia chiara. Non dovrete più preoccuparvi di interferenze o suoni indesiderati durante le vostre sessioni multiplayer, permettendovi di concentrarvi totalmente sul gioco e sulle strategie del team.

Vedi offerta su Amazon