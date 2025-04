Hai preordinato la Switch 2? Scopri quale microSD usare

Se siete riusciti a preordinare la Nintendo Switch 2 prima che terminassero le prime scorte, è fondamentale tenere in considerazione alcuni dettagli importanti riguardo alla gestione dello spazio di memoria. Una delle principali novità introdotte dalla nuova console riguarda la compatibilità con le schede microSD. Infatti, a differenza della precedente generazione di Nintendo Switch, che utilizzava schede microSD tradizionali, la Switch 2 non sarà compatibile con i modelli già in uso. Questo potrebbe sembrare un dettaglio tecnico, ma per chi desidera espandere la memoria della console, è essenziale scegliere il giusto tipo di microSD, al fine di evitare inconvenienti legati alle prestazioni della console.

La stessa Nintendo ha confermato sul proprio sito ufficiale che le microSD comunemente utilizzate su Nintendo Switch non funzioneranno su Switch 2, a meno che non desideriate limitare l’utilizzo a operazioni più basilari, come la visualizzazione degli screenshot. Questo significa che, se avete intenzione di trasferire giochi, contenuti scaricati o aggiornamenti sulla nuova console, dovrete acquistare una microSD compatibile con le specifiche tecniche della Switch 2.

Per evitare delusioni e assicurarvi una perfetta esperienza di gioco, è importante scegliere schede microSD di tipo "microSD Express", l’unica tipologia compatibile con la nuova console. Queste schede sono state progettate per supportare le alte velocità di lettura e scrittura necessarie per gestire i giochi e le applicazioni della Switch 2, e sono dotate di prestazioni superiori rispetto alle microSD standard. Se desiderate espandere correttamente lo spazio di archiviazione della vostra nuova Nintendo Switch 2, vi consigliamo quindi di fare riferimento ai modelli certificati "microSD Express" che vedete in calce.

MicroSD compatibili con Nintendo Switch 2