Potenzia la tua rete con questo router: prestazioni al TOP per gaming e streaming!

Se desiderate rivoluzionare la vostra rete domestica con una connessione ultraveloce e stabile, non potete lasciarvi sfuggire questa promozione su Amazon. Il router TP-Link Archer AXE5400 (modello GXE75) è attualmente disponibile a soli 139,99€, con uno sconto del 22% rispetto al recente prezzo più basso di 179,99€. Un’occasione unica per portare la vostra esperienza di navigazione e gaming a un livello superiore grazie alle tecnologie più avanzate del momento.

TP-Link Archer AXE5400, chi dovrebbe acquistarlo?

Pensato per i gamer più esigenti e per chi ha bisogno di una rete capace di gestire più dispositivi senza rallentamenti, il TP-Link Archer AXE5400 offre una connessione Wi-Fi Tri-Band fino a 5,4 Gbps, inclusa la nuovissima banda a 6 GHz, dedicata esclusivamente ai dispositivi Wi-Fi 6E. Questo significa una rete più libera da interferenze, ideale per lo streaming in 4K, il cloud gaming o le videochiamate ad alta qualità, anche con più utenti connessi contemporaneamente.

Il router è dotato di una porta WAN da 2,5G e quattro porte LAN da 1G, per garantire una velocità cablata stabile e prestazioni al top, perfette per i giochi online competitivi. Le quattro antenne interne con tecnologia Beamforming assicurano una copertura ottimale in tutta la casa, evitando zone morte e garantendo una connessione costante in ogni stanza.

Per i giocatori, TP-Link Archer AXE5400 offre un pannello di controllo dedicato al gaming, dove è possibile monitorare in tempo reale la qualità della rete, visualizzare i dispositivi connessi e configurare le impostazioni RGB del router, che sfoggia un design aggressivo con illuminazione personalizzabile, ispirato a un vulcano in eruzione.

È importante ricordare che questo dispositivo non è un modem/router e non supporta connessioni ADSL, VDSL, FTTC o FTTS. È ideale per connessioni in fibra ottica FTTH con ONT dedicato, oppure da abbinare a un modem esistente.

A soli 139,99€, TP-Link Archer AXE5400 è una delle soluzioni più potenti e complete per chi cerca massime prestazioni in rete, sia per il gaming che per un uso intensivo con tanti dispositivi connessi. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.

