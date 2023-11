275 km/h in retromarcia ed è subito record del mondo

La Rimac Nevera ha stabilito un record straordinario, diventando ufficialmente la vettura più veloce al mondo in retromarcia, arrivando a ben 275,74 km/h - risultato verificato ufficialmente dal Guinness World Records.

Quest’anno la stessa auto aveva già fatto parlare molto di sé, avendo infranto ben 23 record precedenti in un solo giorno, e poi ancora come auto elettrica più veloce del mondo. Essere la più veloce anche in retromarcia è la classica ciliegina sulla torta.

Matija Renić, Chief Program Engineer di Nevera, ha condiviso l'entusiasmo del team riguardo a questa sfida, dicendo: "Durante lo sviluppo ci siamo resi conto che Nevera sarebbe probabilmente la macchina più veloce del mondo in retromarcia, ma ci siamo quasi fatti una risata. La Nevera non era stata progettata per viaggiare all'indietro ad alta velocità, con aerodinamica, raffreddamento e stabilità non ottimizzati per questa configurazione." Una “mancanza” comune a qualunque altra auto del mondo, naturalmente.

Il Gruppo Rimac, guidato da Mate Rimac, è leader nella produzione di hypercar avanzate e nello sviluppo di soluzioni di alta performance per l'elettrificazione e l'automazione per le principali case automobilistiche del mondo. Con sede in Croazia, il gruppo impiega oltre 2.000 persone e si prepara a trasferirsi in un nuovo campus di 200.000 metri quadrati nel 2023.

“La Nevera in retromarcia è una testimonianza della costante innovazione e dell'impegno del Gruppo Rimac nel superare i limiti dell'ingegneria automobilistica, dimostrando che l'elettrificazione può offrire prestazioni straordinarie in ogni direzione.”, conclude il comunicato stampa Rimac.