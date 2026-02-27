Avatar di Ospite Root_Guru #781 0
0
finalmente l'inoltro multiplo, ci voleva una vita. però mi fa ridere che WhatsApp ce l'ha da anni e loro lo presentano come se fosse una rivoluzione
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite USB_Mage #427 0
0
ma la galleria ridimensionabile nelle riunioni è una cosa che chiedevo da tempo, soprattutto quando sei in call con tanti e non vedi niente del documento condiviso
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di MarioRossi1 39
0
Il problema principale di teams e' che il client e' un applicazione electron e quindi chromium, con tutta l'avidita' di risorse che si porta dietro, un client nativo leggero da tenere aperto solo per chat e notifiche sarebbe il non plus ultra, magari passando al client completo quando serve.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.