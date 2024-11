5 motivi per non comprare Ford Kuga 2.5 Full Hybrid

La nuova Ford Kuga 2024 (qui la prova) è un'auto di livello perché promette consumi ridotti, spazio a bordo e una qualità generale che è piuttosto elevata. La collaborazione con Toyota - per sviluppare il powertrain ibrido - ha quindi portato dei sensibili miglioramenti al progetto di un veicolo che sin dal suo debutto nel 2008 ha saputo convincere numerosi automobilisti. Però, non è tutto oro ciò che luccica e quindi dopo i 5 motivi per comprare la Ford Kuga 2024, ecco quindi i 5 motivi per cui non dovreste comprare Ford Kuga 2.5 full hybrid.

Controlli del clima esclusivamente tramite touchscreen

La climatizzazione della Kuga si gestisce unicamente dallo schermo centrale, richiedendo di distogliere lo sguardo dalla strada per scegliere le impostazioni. Sebbene i comandi siano ben visibili, questo sistema può risultare scomodo e rappresentare una distrazione per il conducente. La scelta di non includere comandi fisici per il clima è un limite in termini di sicurezza, soprattutto durante la guida.

Materiali interni migliorabili

Anche se funzionali, gli interni della Kuga mostrano alcune plastiche rigide che non trasmettono una sensazione premium, e possono sembrare meno curate rispetto a quelle presenti su alcuni concorrenti di pari livello. Questo può deludere chi è alla ricerca di un abitacolo che dia un’impressione di maggiore qualità e ricercatezza, soprattutto per un modello pensato per competere con i migliori SUV del segmento.

Sistema di mantenimento della corsia invadente

Il sistema di mantenimento della corsia risulta piuttosto invasivo, intervenendo in modo brusco per correggere la traiettoria. Inoltre, il sistema di monitoraggio delle mani sul volante emette avvisi visivi e sonori appena si rimuove una delle mani dal volante, risultando a volte eccessivo e fastidioso per chi è abituato a una guida più rilassata. Questo aspetto potrebbe essere un deterrente per chi cerca una guida meno controllata e più naturale.

Motorizzazione non ottimizzata per prestazioni sportive

Sebbene il sistema ibrido garantisca efficienza e affidabilità, non è particolarmente orientato alle prestazioni. L'accelerazione non è fulminea, e chi cerca una guida più vivace potrebbe rimanere insoddisfatto. Il motore da 2.5 litri, combinato con il cambio e-CVT, si concentra più su fluidità e risparmio di carburante che su una risposta sportiva, rendendo la Kuga meno adatta a chi desidera prestazioni dinamiche.

Prezzo elevato per le versioni ben equipaggiate

La Kuga ha un prezzo base competitivo, ma l'aggiunta di optional o la scelta di versioni più accessoriate come la ActiveX e l’AWD fa aumentare significativamente il costo, raggiungendo anche i 43.750 euro. Per chi desidera una Kuga dotata di tutti i comfort, la spesa può diventare considerevole, soprattutto considerando l'offerta di SUV concorrenti che potrebbero presentare un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso.