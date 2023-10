A Bolzano l'auto elettrica si ricarica in 10 minuti

La città di Bolzano, che già si contraddistingue a livello di mobilità per essere una delle poche con un distributore di idrogeno sul territorio nazionale, da qualche giorno ha un altro primato: quello delle colonnine più potenti d’Italia.

Le colonnine Hypercharger HYC400 offrono una potenza di 400 kW e sono prodotto da Alpitronic, un’azienda che ha sede proprio a Bolzano. Sono alimentate con energia rinnovabile, anche grazie all’impianto fotovoltaico del polo fieristico di Bolzano (dove sono installate), capace di produrre 1MW di energia.

A commissionarle è stata Neogy, joint venture tra Alperia e Gruppo Dolomiti Energia. Sergio Marchiori, amministratore delegato di Neogy, ha dichiarato: “Abbiamo progettato il nostro primo hub pensando alle esigenze di chi guida elettrico: lo abbiamo posizionato in un punto strategico per la viabilità regionale, dotato del massimo livello tecnologico ad oggi disponibile e spazi generosi per includere anche chi si muove in carrozzina. Inoltre, nelle immediate vicinanze sono presenti moltissimi servizi, dalla mobilità pubblica alla ristorazione”.

Considerando che la capacità media della batteria di un’auto elettrica si aggira tra i 70 e gli 80 kWh, queste colonnine permetterebbero di ricaricare l’auto in soli 10 minuti. Si tratta ovviamente di un calcolo spannometrico, che non tiene conto di tutti quei fattori che influenzano la ricarica, come la temperatura, la percentuale di carica della batteria e la potenza massima che il veicolo può accettare. Quest’ultimo punto è forse il più importante, dato che ad oggi nessuna auto può essere ricaricata a 400kW: attualmente, tra le auto che accettano la potenza maggiore troviamo KIA EV6, Hyundai IONIQ 5 e Hyundai IONIQ 6, ma si fermano a 350kW.

L’installazione delle nuove Hypercharger HYC400 non è che l’ultimo passo di Neogy verso una sempre maggior diffusione della propria rete di ricarica, che attualmente conta 1300 colonnine sparse per il territorio, tutte alimentate a energia rinnovabile. Luis Amort, amministratore delegato di Asperia e membro del CdA di Neogy, ha commetato così le nuove installazioni: “Questo nuovo hub di ricarica pubblico è un importante tassello nello sviluppo della mobilità sostenibile in Regione con il quale contribuiamo concretamente al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento di CO2 previsti sia dal Piano Clima provinciale, sia dal Piano industriale del nostro gruppo aziendale”.