Un chilometro al secondo, ecco quanto ricarica la nuova super colonnina da 600 kW

Huawei, da tempo protagonista nel settore della mobilità a zero emissioni, ha sempre fatto leva su due tecnologie chiave per distinguersi dai produttori tradizionali: software per servizi digitali (come la guida autonoma) e velocità di ricarica. E proprio su quest'ultimo fronte, Huawei ha presentato una novità di rilievo.

Il presidente del gigante cinese dell'elettronica di consumo ha dichiarato l'obiettivo di rendere l'esperienza di ricarica delle auto elettriche simile a quella del tradizionale rifornimento di benzina. A tal fine, è stata presentata una stazione di ricarica da 600 kW in grado di aggiungere 1 km di autonomia al secondo.

Storicamente, le velocità di ricarica sono troppo ridotte e le infrastrutture non hanno una potenza adeguata per soddisfare i bisogni reali degli automobilisti – ha riferito Jinlong, presidente di Huawei -. Ma, con l’aumento dei veicoli elettrici in circolazione da qui ai prossimi dieci anni, la rete dovrà adeguarsi sia in termini di numero di punti di ricarica disponibili, sia in termini di prestazioni.

Attualmente, pochi costruttori possono sfruttare appieno questa tecnologia, ma in futuro aziende come NIO, Tesla e Xpeng potrebbero produrre veicoli compatibili con questa potenza. In pratica, ciò significherebbe guadagnare 120 km di autonomia in soli 2 minuti e 300 km in 5 minuti, valori che si avvicinano alle prestazioni del tradizionale rifornimento di benzina.

Oltre alla potenza senza precedenti, Huawei ha espresso la volontà di investire nella rete di ricarica per creare un ecosistema completo. L'obiettivo è quello di costruire stazioni di ricarica dotate di sistemi di stoccaggio dell'energia, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia verde e dispositivi di integrazione con la rete elettrica per massimizzare le prestazioni complessive del sistema.