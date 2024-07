Ricarica elettrica a casa: approfitta del 35% su questa stazione di ricarica

Se state per acquistare una delle 5 auto elettriche da meno di 20.000€ con gli incentivi, potreste essere interessati anche a installare a casa una stazione di ricarica per alimentare la vettura con il massimo comfort. La Osoeri ‎OS-EC01, un modello innovativo e smart, non è mai costata così poco, facendo sì che l'acquisto di questo strumento sia più accessibile ai consumatori che vogliono passare all'elettrico. Il prezzo è di soli 322,99€!

Stazione di ricarica Osoeri, chi dovrebbe acquistarla?

Questa stazione di ricarica targata Osoeri rappresenta una scelta ideale per i proprietari di veicoli elettrici che cercano una soluzione di ricarica domestica veloce, sicura e intelligente. Particolare attenzione va verso chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di soddisfare alte prestazioni grazie alla sua compatibilità sia con impianti monofase che trifase, offrendo una controllo totale attraverso applicazioni smart.

Grazie alla possibilità di regolare la corrente da 8 a 32A e alla massima potenza di 22kW, la stazione di ricarica va incontro alle esigenze di chi utilizza intensivamente il proprio veicolo elettrico e necessita di tempi di ricarica ridotti. Inoltre, è consigliata a chi desidera un'installazione professionale in casa, garantendosi così una soluzione adatta anche a future esigenze di mobilità elettrica.

Questo modello si rivolge anche a chi presta attenzione alla sicurezza e alla facilità d'uso. Grazie agli standard di sicurezza rispettati e alla resistenza garantita dagli indici di protezione IP65 e IP55 contro polvere e acqua, l'utente avrà la certezza di utilizzare un dispositivo affidabile nel tempo. La gestione tramite app e la programmazione della ricarica la rende altresì perfetta per famiglie o comunità che necessitano di condividere l'utilizzo senza complicazioni, ottimizzando i tempi e i costi di ricarica.

