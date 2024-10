A Torino c'è una mostra imperdibile dedicata ad Ayrton Senna

TAG Heuer celebra il trentennale della scomparsa di Ayrton Senna con una mostra al Museo dell'Auto di Torino. Fino al 3 novembre, nell'ambito dell'esposizione "Ayrton Senna Forever", la casa orologiera svizzera presenta "The Times of Ayrton", un percorso che ripercorre gli orologi indossati dal leggendario pilota brasiliano.

La mostra offre uno sguardo unico sul legame tra Senna e TAG Heuer, mettendo in evidenza i modelli che hanno accompagnato la sua carriera. Tra questi, spiccano la Serie 200 del 1989 e l'iconico S/el del 1990, divenuto uno dei preferiti del campione. Di particolare interesse è il TAG Heuer Formula 1, indossato per la prima volta al Gran Premio del Giappone nel 1991, rivoluzionario per il suo modulo cronografico a quarzo.

TAG Heuer si è ispirata agli orologi di Senna per sviluppare collezioni contemporanee celebrative.

L'esposizione include anche modelli più recenti ispirati a quelli indossati da Senna, come le serie TAG Heuer Carrera e Formula 1. In totale, sono state realizzate dodici collezioni commemorative. Il percorso si conclude con il TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Senna, un orologio moderno che rende omaggio al pilota con dettagli racing e il caratteristico bracciale a maglia S.

Questa iniziativa non solo celebra la memoria di Ayrton Senna, ma sottolinea anche il profondo legame tra il mondo del motorsport e l'orologeria di precisione, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di esplorare questa connessione attraverso il prisma di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.