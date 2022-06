In occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, Alpine presenta quest’anno un’edizione speciale basata sull’esistente Alpine A110. Per chi non lo sapesse, Alpine A110 è una sportiva a motore centrale offerta in Europa e progettata per sfidare direttamente Porsche Cayman; alcuni giorni fa abbiamo avuto la possibilità di provare il modello più potente in commercio e se volete saperne di più qui è disponibile la nostra prova. La nuova edizione si ispira al modello GT, atteso quindi un propulsore quattro cilindri da 1,8 litri in grado di erogare 300 cavalli e fino a 340 Nm di coppia. La trazione è posteriore, mentre il cambio automatico a doppia frizione è a sette rapporti. A livello di prestazioni, l”accelerazione 0-100 km/h è di 4,2 secondi mentre la velocità massima si ferma a 250 km/h.

Ne verranno costruiti solo 100 esemplari e Alpine afferma che il modello presenta un colore a cui il fondatore di Alpine era piuttosto affezionato: il Montbello Grey. Presenti, inoltre, cerchi in lega da 18″ con disegno “Grand Prix” abbinati a pinze freno in colorazione argento. Ogni vettura sarà poi dotata di interni rivestiti in pelle nera con cuciture a contrasto grigie quasi ovunque. I comfort di guida sono i medesimi dell’allestimento GT, pertanto previsto all’interno un sistema multimediale con schermo touch da 7”, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e tre modalità di guida per cambiare il carattere della vettura.

Alpine ha presentato l’edizione speciale, conosciuta con il nome di GT J. Rédélé, in un evento nella sua città natale di Dieppe, in Francia, dove oltre 1.000 modelli Alpine si sono riuniti per commemorare il 100° compleanno di Redele. Una delle auto A110 J. Redele ha condotto la parata attraverso il piccolo comune francese. Pre-ordinabile già da qualche giorno, l’edizione speciale è disponibile a partire da 83mila, un prezzo che la posiziona a metà strada tra una Porsche Cayman S e una Cayman GTS 4.0.