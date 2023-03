Android Auto, il sistema di Google capace di “proiettare” le funzionalità del nostro smartphone Android direttamente sullo schermo dell’auto, rappresenta una vera ancora di salvezza per chi non apprezza particolarmente il sistema di bordo delle vetture. È gratis, non necessita particolari configurazioni e offre una quantità generosa di applicazioni di tutti i generi. Di contro, richiede l’utilizzo del cavo di collegamento (USB-A o USB-C, a seconda del modello dell’auto) che a volte può risultare scomodo e poco funzionale. Come fare quindi? Semplice, acquistando uno dei dongle in commercio capace di trasformare Android Auto Wired nella più pratica variante wireless che, come è facile intuire, non necessità l’utilizzo del cavo di collegamento. L’unico vero svantaggio, su alcune auto non dotate di carica wireless, è la difficoltà di ricaricare la batteria che, in questo contesto, tenderà ad esaurissi più velocemente.

Sul mercato, come accennato in questa nostra guida dedicata, esistono più brand in grado di offrire soluzioni di questo tipo ma i più famosi sono AAWireless, Motorola (da poco su Amazon Italia), Carlinkit e Ottocast. In questo approfondimento andremo ad analizzare le differenze tra AAWireless vs Motoroa MA1, due dongle molto simili tra loro, sia per dimensioni sia per funzionalità in quanto solamente compatibili con Android Auto.

AAWireless vs Motorola MA1: dimensioni

Entrambi i dongle vantano dimensioni estremamente contenute anche se il più compatto è AAWireless. Mentre quest’ultimo misura 47 mm x 47 mm x 12 mm con un peso di poco inferiore ai 30 grammi, Motorola MA1 ingombra qualche centimetro in più e raggiunge infatti 55 mm x 55 mm x 20 mm con un peso di 32 grammi. La plastica adottata da Motorola per rivestire il guscio di MA1 è di maggior pregio, quella di AAWireless appare meno rifinita anche se crediamo che sia un aspetto non così importante.

Un punto per AAWireless.

AAWireless vs Motorola MA1: connettività

Nessuna differenza invece in questo campo: entrambi i dispositivi offrono Bluetooth (5.0 su Motorola MA1, 4.2 su AAWireless) e WiFi 5 GHz, due connessioni necessarie per collegarsi all’infotainment dell’auto. Di contro, mentre AAWireless ha una porta USB-C su uno dei bordi della scocca, e permette quindi di utilizzare cavi propri di qualsiasi natura e lunghezza, Motorola MA1 offre un cavo non removibile USB-A di una lunghezza di circa 15 centimetri.

Una differenza importante che, in alcuni casi, potrebbe creare anche difficoltà; personalmente ho provato Motorola MA1 sulla mia Mazda MX-5 ND e il risultato è stato quello di avere il dongle letteralmente sulla cuffia del cambio. Con AAWireless, invece, potendo utilizzare un cavo proprio ho potuto inserire l’adattatore in un piccolo alloggiamento a lato del cambio stesso (ndr un porta bicchieri). La presenza di un cavo fisso, inoltre, apre le porte a possibili malfunzionamenti futuri che potrebbero apparire in occasione di particolari utilizzi o curve troppo strette del cavo stesso.

Un punto per AAWireless.

AAWireless vs Motorola MA1: compatibilità

AAWireless e Motorola MA1 offrono una elevata compatibilità con la stragrande maggioranza di vetture compatibili già con Android Auto base. Sul sito ufficiale di AAWireless è possibile reperire la lista dei modelli compatibili mentre sul sito di Motorola ancora non è disponibile; tuttavia, quest’ultimo prodotto, è l’unico certificato da Google e pertanto si presume una maggiore cura nello studio del software.

Ricordiamo come sempre che entrambi i dispositivi per operare necessitano di una versione di Android 9 o superiore, limite imposto direttamente da Google.

Un punto per Motorola.

AAWireless vs Motorola MA1: aggiornamenti firmware

AAWireless riceve costantemente aggiornamenti di fino e su GitHub sono sempre disponibili i change log, necessari per capire cosa il team di sviluppo ha perfezionato e risolto. Motorola MA1, invece, non ha niente di tutto questo complice probabilmente una presenza sul mercato molto più limitata.

Troppo presto per dare un voto: pari.

AAWireless vs Motorola MA1: disponibilità e prezzo

AAWireless si è presentato al pubblico la prima volta sulla piattaforma di Indiegogo e solo qualche mese fa è stato pubblicato un sito ufficiale, dove è possibile acquistarlo ad una cifra di 89.99 euro ai quali sommare i circa 6 euro di spedizione per l’Italia (totale 95 euro). Su Amazon Italia e sui principali venditori online non è disponibile e sono necessari, pertanto, dai 3 ai 5 giorni per riceverlo. Se siete isolani, questo tempo potrebbe lievitare anche a 7-8 giorni lavorativi.

Motorola MA1 non è ufficialmente sbarcato in Italia ma è acquistabile al momento su Amazon Italia da un venditore terzo ad una cifra di 89.99 euro. Come accennato nella recensione: Motorola MA1 è disponibile in America da diversi mesi e solo ora è giunto su Amazon Italia. Per effettuare la recensione abbiamo acquistato l’unità che viene spedita da un venditore terzo e non direttamente da Amazon o Motorola. Non sappiamo pertanto se Motorola MA1 giungerà mai in Italia nei canali di vendita ufficiali. Qui i tempi di spedizione sono nettamente più veloci e con Prime non richiedono alcun esborso.

Un punto a Motorola, per velocità e costi nascosti.

AAWireless vs Motorola MA1: chi vince?

A conti fatti sono pari e crediamo che non ci sia una vera e propria differenza. Entrambi i dispositivi hanno operato in maniera quasi impeccabile nelle nostre prove; gli eventuali problemi sono, a nostro parere, associabili ai tanti componenti in gioco vale a dire, smartphone, infotainment, cavo, ROM, firmware etc. Nelle nostre prove abbiamo constatato una leggera lentezza generalizzata in seguito a disconnessioni continue legate al spegnimento della vettura. Niente di trascendentale: che sia uno o l’altro non avrete problemi.