I costruttori di auto, negli ultimi anni, hanno integrato funzioni sempre più incentrate sul comfort di bordo come, ad esempio, sedili riscaldabili e raffreddabili, assistenti alla guida, impianti audio di maggior pregio e in generale funzioni che, in passato, erano riservate esclusivamente (o quasi) alle proposte più premium. Passare tempo in auto per coprire piccole o lunghe tratte non è più come prima. I sistemi di intrattenimento di bordo si sono conseguentemente evoluti anche se, purtroppo, non nella stessa misura delle restanti funzioni; Android Auto, ad esempio, è disponibile quale dotazione di bordo da ormai diversi anni ma è solo la variante wired quella più comune.

Per ottenere la più premium connettività Wireless è spesso necessario acquistare un optional aggiuntivo, ammesso e concesso che sia disponibile; come risolvere quindi? Semplice, installando uno dei diversi dongle disponibili sul mercato capaci di trasformare Android Auto nella più pratica variante Wireless. AAWireless e Carlinkit sono state le prime aziende a proporre accessori di questo tipo e ora abbiamo avuto la possibilità di provare anche la proposta di Motorola conosciuta con il nome di MA1.

Facciamo una dovuta premessa: Motorola MA1 è disponibile in America da diversi mesi e solo ora è giunto su Amazon Italia. Per effettuare questa prova abbiamo acquistato l’unità che viene spedita da un venditore terzo e non direttamente da Amazon o Motorola. Non sappiamo pertanto se Motorola MA1 giungerà mai in Italia nei canali di vendita ufficiali.

Com’è fatto

Si tratta di un piccolo box, con una finitura lucida di colore nero, che misura 50 x 50 x 10 millimetri e un peso contenuto di poco superiore ai 30 grammi. Le dimensioni ultracompatte consentono di nasconderlo facilmente all’interno di un vano o nel bracciolo, a patto che il cavo sia sufficientemente lungo. Motorola MA1, infatti, integra un cavo di circa 15 centimetri con intestazione USB-A. Se a bordo della vostra vettura avete porte USB-C, dovrete necessariamente dotarvi di un adattatore.

Come funziona

Per utilizzare Motorola MA1 non è necessaria alcuna configurazione particolare. Per mettere in funzione il sistema sono necessari pochissimi minuti; dovrete infatti collegare il dongle alla vostra auto, attivare il wireless sul vostro smartphone e seguire le istruzioni a schermo. Niente di diverso dalla configurazione di un qualsiasi dispositivo che richiede un accoppiamento senza fili.

La mia auto è compatibile? E lo smartphone invece? La compatibilità è generalmente garantita a 360 gradi con tutte le vetture che già hanno a bordo Android Auto; è possibile che in occasione di particolari combinazioni il sistema possa non funzionare oppure operare in maniera inconsistente. Per la nostra prova ci siamo affidati ad un Samsung Galaxy S21 5G con Android 13 e una Mazda MX-5 ND.

Prova sul campo

Utilizzare Motorola MA1 è più facile di quello che si potrebbe pensare; la configurazione la prima volta può richiedere qualche istante (per lo più tecnico) ma superato questo piccolo ostacolo, il sistema opera in maniera impeccabile. Solo in occasione di continui scollegamenti abbiamo rilevato qualche piccolo impuntamento che prevediamo verrà risolto con i firmware futuri.

Come per tutti i dongle di questo tipo è possibile incappare in qualche incompatibilità magari non strettamente legata all’adattatore ma più alle numerose parti in gioco (infotainment, cavo, smartphone, ROM etc). In ogni caso, con Motorola MA1 non dovrete più estrarre lo smartphone dalla tasca per avviare Android Auto e beneficiare di tutte le funzionalità di bordo.

Per i viaggi lunghi, naturalmente, complice un consumo maggiore della batteria consigliamo di tenere monitorata l’autonomia del vostro smartphone; alcune auto, seppur possa sembrare paradossale, sono dotate di sistema di carica wireless che in queste occasioni è un valido aiuto.

L’unico aspetto che non abbiamo apprezzato di Motorola MA1 è la presenza del cavo fisso che, oltre ad essere oggettivamente corto, non permette di collegare l’accessorio a tutte quelle auto dotate di porta USB-C. Al netto di questo dettaglio, Motorola MA1 è un ottimo prodotto, veloce e facile da usare. La nostra prova sul campo è stata limitata a solo un paio di giorni; ci riserviamo di aggiornare l’articolo qualora comparissero eventuali problemi sul lungo periodo.

Come anticipato, Motorola MA1 è disponibile su Amazon Italia ad un prezzo di circa 90 euro e si posiziona praticamente nella medesima fascia di AAWireless, suo diretto competitor.