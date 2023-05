Dopo anni di speranze da parte degli appassionati di auto sportive, finalmente sembra essere arrivato il giorno fatidico: il Governo ha trovato un accordo che porterà all’abolizione del superbollo, la tassa automobilistica maggiorata per auto con potenze superiori ai 185 kW introdotta nel 2011 con l’intenzione di andare a tassare quelle fasce di popolazione più abbienti e avvezze a possedere auto potenti e costose. Nella pratica, questa tassa è sempre stata vista in modo molto negativo da tutti gli automobilisti, che si ritrovavano limitati nella scelta dell’auto a causa di questa tassa esageratamente alta – 20 € in più all’anno per ogni kW oltre i 185.

Tra i promotori più convinti di questa operazione abbiamo l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, della Lega, che ha confermato la fattibilità dell’operazione in seguito ai lunghi colloqui tra l’esecutivo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Abolire il superbollo era stata una delle promesse del Governo Meloni, e sembra che la promessa sia destinata a essere mantenuta: l’abolizione del superbollo diventerà realtà, poiché non ha portato nelle casse dello stato le entrate che si erano previste con la sua introduzione, e al contrario ha fatto perdere molti soldi allo stato, principalmente in termini di IVA, mentre il danno arrecato all’industria automobilistica, e di conseguenza ai suoi dipendenti, è difficilmente quantificabile.

Intervistato in merito, l’onorevole Marchetti ha dichiarato: