Addio a Bruno Sacco, il "papà" della Mercedes Classe G

Bruno Sacco, celebre designer automobilistico italiano, è morto oggi all'età di 90 anni. Figura chiave del design Mercedes per oltre quattro decenni, Sacco ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria automobilistica mondiale.

Nato a Udine nel 1933, Sacco entrò a far parte del centro stile Mercedes nel 1958, dopo brevi esperienze in Ghia e Pininfarina. Dal 1975 al 1999, anno del suo pensionamento, ricoprì il ruolo di capo del design Mercedes, dando vita ad alcuni dei modelli più iconici della casa automobilistica tedesca.

Tra le tante creazioni, la Mercedes 190 del 1982 è l'auto che rese più orgoglioso di se stesso Sacco.

Tra le sue prime creazioni di rilievo figurano la Mercedes SL "Pagoda" 113 dei primi anni '60 e la Mercedes 600, all'epoca ammiraglia del marchio. Tuttavia, fu con la nomina a responsabile dello Stile Mercedes nel 1975 che Sacco raggiunse l'apice della sua carriera.

Durante i suoi 24 anni alla guida del design Mercedes, Sacco ha dato vita a numerosi modelli che hanno segnato la storia dell'automobilismo. Tra questi, spiccano:

La Mercedes Classe G (1979), iconico fuoristrada che ha attraversato le epoche mantenendo intatto il suo stile distintivo

La Mercedes 190 (1982), nota come "baby Mercedes", diventata poi la Classe C

La Mercedes Classe A (1997), primo modello a trazione anteriore della casa

Le sportive Mercedes SLK e CLK

La Mercedes Classe E (1996, serie 210)

La rivoluzionaria citycar smart



Il talento di Sacco ha contribuito in modo significativo al successo commerciale di Mercedes, con modelli come la 190 e la Classe A che hanno superato il milione di unità vendute. La sua visione ha plasmato non solo lo stile Mercedes, ma ha influenzato l'intero settore automobilistico, lasciando un'eredità duratura nel campo del design automobilistico.