Solo pochi mesi fa vi raccontavamo della sua ultima impresa pubblicata su Youtube, la prima Gymkhana completamente elettrica, e sembra incredibile dover riportare una notizia così inaspettata: il famoso pilota di rally Ken Block è morto a 55 anni in seguito a un incidente in motoslitta, secondo quanto comunicato dal suo team Hoonigan Racing.

L’incidente è avvenuto in Utah, nella Contea di Wasatch; secondo quanto comunicato all’ufficio dello sceriffo locale, Block stava guidando la sua motoslitta su un terreno particolarmente accidentato quando il mezzo si è ribaltato, finendogli addosso.

“E’ con il più grande rammarico che confermiamo la notizia della morte di Ken Block in seguito a un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. Ma cosa più importante era un padre e un marito, ci mancherà tanto. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento di lutto.” queste alcune delle frasi contenute nel comunicato ufficiale di Hoonigan Racing di poche ore fa.

Secondo quanto riportato dalle autorità, Ken era in giro in motoslitta con un gruppo di persone, ma al momento nell’incidente si era allontanato dal gruppo e anche per questo l’intervento dei soccorsi non è potuto essere tempestivo: Ken è deceduto sul luogo dell’incidente a causa dei traumi subiti durante la caduta e della motoslitta che lo ha colpito.

La carriera di Ken si interrompe bruscamente, dopo essere iniziata nel 2005, anno in cui Ken Block fu insignito del titolo di “Rookie of the Year” nel campionato americano di rally; durante la sua carriera, Block vinse diverse medaglie agli X Games e ha preso parte al World Rally Championship. Ma la notorietà più diffusa la trovò grazie a Youtube e alla serie di video Gymkhana, dove le sue derapate al limite della fisica e della fantasia gli sono valse milioni e milioni di visualizzazioni.