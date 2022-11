Sono passato più di 10 anni da quando Ken Block ha iniziato a deliziare gli amanti del motorsport e delle auto con i suoi video di gymkhana, capaci negli anni di diventare sempre più elaborati e millimetrici in certi passaggi: l’ultimo episodio si chiama Electrikhana, e come potrete immaginare vede Ken Block a bordo di un veicolo 100% elettrico realizzato ad hoc per girare il video – si chiama Audi S1 Hoonitron e ha seminato il panico per Las Vegas, entrando addirittura in un casinò!

La scelta di usare un’auto elettrica è stata senza dubbio coraggiosa, ed è legittimo chiedersi se il risultato finale sia intrigante e appassionante tanto quanto gli altri episodi: per quanto ci riguarda, sì, Electrikhana è un video molto appassionante da guardare, in grado di stupirti in alcuni passaggi particolari – non voglio fare troppi spoiler perché il video dura meno di 10 minuti e vi consiglio semplicemente di godervelo tutto.

Una cosa però la voglio dire: il motore a scoppio non ci è mancato assolutamente guardando il video, anzi, grazie all’assenza del rumore emesso dal motore a scoppio si può godere ancor di più del rumore delle gomme che girano a velocità pazzesche per tutta la durata del video, anche quando l’auto è praticamente ferma su se stessa. Per citare i colleghi di dirtfish.com, se c’è qualcuno là fuori che può convincere anche gli appassionati di auto più testardi del fatto che le auto elettriche sono divertenti e possono essere potentissime, questo è proprio Ken Block.

Tra l’altro, i motori elettrici montati sulla Audi S1 Hoonitron non sono così silenziosi come ci si potrebbe aspettare, il rumore emesso durante le fasi di accelerazione sul dritto – quindi quelle dove le gomme non stanno fischiando in maniera esagerata – è ben evidente e molto futuristico, il tipico fischio che diventa sempre più acuto fino quasi a sparire che abbiamo già avuto modo di imparare a conoscere durante le nostre prove.

A completare l’affascinante set di Las Vegas ci ha pensato Audi, posizionando lungo il percorso diverse auto a 4 anelli che hanno fatto la storia del motorsport, come la Audi R18 LMP che nel 2013 ha vinto la 24 Ore di Le Mans.