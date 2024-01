Da ebike a motoslitta, ecco il kit per gli amanti della neve

Le ebike sono ormai molto famose e diffuse, con modelli adatti a tutti sia in termini economici sia di esigenze; con il freddo, però, e soprattutto la neve questo mezzo di trasporto diventa rapidamente poco utile e sicuro. Come fare? Se sei un appassionato di sci e neve, questa variante o mod potrebbe fare al caso tuo.

Su AliBaba è disponibile un kit di trasformazione che permette di mutare la tua ebike in una sorta di moto slitta. Il kit include un motore da 1.000 W progettato per funzionare a 48 V, il gruppo posteriore, pulegge, cingolo e tutto quello che è necessario per solcare la neve.

La batteria non è inclusa ed è quindi necessario utilizzare quella di serie che, però, potrebbe invalidare la garanzia del costruttore stesso. Come funziona? Dalle prime immagini sembra che l'intera catena della bicicletta diventi obsoleta nella nuova configurazione, il che significa che i pedali diventano poggiapiedi a ruota libera. C’è anche un freno a disco, posizionato nei pressi del motore elettrico che aziona il cingolo.

In alternativa, se non si ha intenzione di spendere oltre 500 dollari per il kit di trasformazione, Jinhua Youlianqi vende anche una motoslitta-bici intera con prezzi compresi tra 900 e 1.300 euro.

In entrambi i casi si tratta di soluzioni piuttosto curiose e che potrebbero raggiungere velocità importanti; occhio quindi sempre alla sicurezza, ricordati di indossare un casco!