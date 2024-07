Addio attese con questa batteria: meno di 5 minuti di ricarica per l'80%

In soli quattro minuti e 37 secondi, il prototipo operativo di Nyobolt, una start-up del Regno Unito, è riuscito a ricaricare le sue batterie dal 10% all'80% utilizzando un caricatore DC ultraveloce da 350 kW. Questo tempo di ricarica è quasi paragonabile a quello necessario per fare il pieno di carburante a un'autovettura tradizionale con motore a combustione interna, sottolineando il rapido avanzamento della tecnologia delle auto elettriche.

La tecnologia di punta di Nyobolt si avvale di celle batteria con anodi in ossido di metallo e carbonio, progettate per avere una bassa impedenza e incorporate con elettronica di potenza integrata.

Meno di 5 minuti per aver l'80% di carica: un risultato davvero intrigante

La batteria, utilizzata nel prototipo sviluppato in collaborazione con CALLUM, l'azienda di ingegneria fondata dalla leggenda del design Jaguar Ian Callum, mantiene unamediante piastre fredde alimentate da una miscela di acqua e glicole raffreddata da un compressore e condensatore AC. Nyobolt evidenzia che larispetto ai pacchi batteria tradizionali in litio, raggiungendo un picco di 60 gradi Celsius durante una ricarica rapida o una guida performante.

Secondo quanto riportato, nei primi quattro minuti di test sul campo, il prototipo ha mantenuto una corrente costante di 500 ampere. Le celle da 24.5 ampere-ora hanno inoltre superato i 4.000 cicli completi di scarica, che corrispondono a oltre 1 milione di km di percorrenza per questo prototipo leggero a due porte. Anche dopo queste ricariche rapide, le celle hanno conservato più dell'80% della loro capacità.

Il prototipo Nyobolt monta un pacco batteria da 35 kWh, sufficiente per alimentare il veicolo sportivo fino a 200 km con una carica completa, grazie al suo peso super limitato. La start-up ha suggerito la possibilità di realizzare una batteria dal doppio della capacità, 70 kWh, che potrebbe essere ricaricata dall'10% all'80% in meno di dieci minuti, a patto che sia possibile gestire efficacemente il raffreddamento e le alte correnti per periodi prolungati.