Il Dodge Hornet è una delle principali novità dell’estate del settore delle quattro ruote anche se non riguarda direttamente il mercato italiano. Il nuovo C-SUV sarà prodotto a Pomigliano d’Arco, nello stabilimento Stellantis dove viene realizzato anche l‘Alfa Romeo Tonale, per poi essere esportato in Nord America.

Il legame strettissimo tra Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale (il SUV di Dodge è stato derivato direttamente dal modello Alfa Romeo da cui riprende anche il comparto delle motorizzazioni) non sarebbe stato accolto in modo positivo dalla dirigenza Alfa Romeo. La conferma arriva da un report di TheDrive. Il Tonale, infatti, è un progetto fondamentale per il futuro di Alfa Romeo ed anche per la crescita del brand in Nord America.

Il Dodge Hornet rischia ora di diventare uno dei principali concorrenti dell’Alfa Romeo Tonale sul mercato americano. I due modelli sono molto simili e condivideranno anche la gamma di motorizzazioni. Il nuovo Hornet, però, partirà da un prezzo di listino più basso, con l’obiettivo di raggiungere volumi di vendita molto elevati.

Per l’Alfa Romeo Tonale, invece, ci sarà un posizionamento più “premium“, in linea con il resto della gamma Alfa Romeo e con i futuri modelli del brand. Questa differenza di prezzo, accompagnata dalle similitudini tecniche e di design, rischia di rappresentare un elemento fortemente negativo per Alfa Romeo.

Il nuovo Tonale potrebbe, quindi, registrare vendite inferiore alle attese negli USA proprio a causa della concorrenza “interna” rappresentata dal Dodge Hornet. Sia il Tonale che il nuovo Hornet arriveranno sul mercato americano tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Ulteriori dettagli in merito ai due progetti potrebbero, quindi, arrivare nelle prossime settimane. Staremo a vedere se la clientela americana preferirà il SUV di Dodge a quello di Alfa Romeo, limitando la crescita del marchio italiano.