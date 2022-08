Il nuovo Dodge Hornet è uno dei modelli con cui il gruppo Stellantis punta a rilanciare il marchio sul mercato nordamericano. Basta però una rapida occhiata per capire lo stretto legame esistente tra il nuovo SUV di casa Dodge e l’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV di casa Alfa Romeo che ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso febbraio e che oggi è finalmente disponibile sul mercato italiano.

Non è un segreto, infatti, che il nuovo Dodge Hornet è stato sviluppato a partire dall’Alfa Romeo Tonale con l’obiettivo di sfruttare al massimo le sinergie tra i vari brand per ottimizzare i costi di produzione. Il nuovo Hornet debutterà sul mercato americano nel corso del 2023.

Dodge Hornet

Contestualmente all’arrivo del SUV Dodge, inoltre, ci sarà anche il debutto della versione americana dell’Alfa Romeo Tonale. I due modelli, prodotti nello stabilimento di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli, punteranno a target di clienti diversi ma arriveranno entrambi sul mercato nordamericano.

Il Dodge Hornet debutterà sul mercato in due varianti. La prima, Hornet GT, è dotata di un motore quattro cilindri turbo benzina da 2 litri in grado di erogare 268 CV e 400 Nm di coppia motrice. Questa versione è accreditata di una velocità massima di 225 km/h ed arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 30 mila dollari.

La seconda variante è la Hornet R/T. Si tratta della variante plug-in hybrid con motore quattro cilindri turbo benzina da 1.3 litri abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 288 CV. Questa versione può percorrere fino a 56 chilometri in modalità a zero emissioni grazie alla batteria integrata da 15,5 kWh. Entrambe le motorizzazioni dovrebbero essere utilizzate anche dal Tonale negli USA.