All'asta una Tesla Roadster rarissima e in carbonio: si parte da 80mila dollari

La Tesla Roadster, nata sull'infrastruttura della Lotus Elise tra il 2008 e il 2012, si è confermata come punto di partenza delle innovazioni della casa automobilistica guidata da Elon Musk: un vero simbolo nella storia della mobilità a zero emissioni. Oggi, questi veicoli sono sempre più rari sul mercato, specialmente modelli unici come quello proposto recentemente all'asta su Cars & Bids.

Questo speciale esemplare di Tesla Roadster Sport del 2011, con numero di serie #1124, dispone di un passato affascinante e ricco di dettagli. Dopo essere stato danneggiato in un incidente, è acquistato direttamente da Tesla nel 2012 e successivamente restaurato.

Il veicolo si distingue per l'implementazione di un pacchetto performance, sviluppato per offrire un'opzione aggiuntiva post-vendita ai centri assistenza Tesla. Tuttavia, nonostante le aspettative, questo pacchetto non arrivò mai sul mercato a causa di divergenze interne, rendendo questo specifico esemplare l'unico esistente a integrare tali caratteristiche. Tra le specifiche tecniche rilevanti troviamo freni Tarox Italian Performance, un differenziale a slittamento limitato di Hollinger, sospensioni sportive Bilstein e una carrozzeria in carbonio a vista, lavorata artigianalmente.

Il pacchetto sarebbe dovuto costare 30.000 dollari, prezzo mai concretizzatosi nel mercato. Oggi questa Tesla Roadster unica è disponibile all'asta su Cars & Bids, che si concluderà il 15 luglio. La migliore offerta al momento è di 80.000 dollari. Curiosità non da poco, l'auto ha accumulato 51.200 chilometri e ha ricevuto un nuovo set di batterie nel 2022.