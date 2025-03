Alpine sbarca a Milano con l'Atelier A290 Lounge

L'atmosfera vibrante di Piazza Gae Aulenti, cuore pulsante della Milano contemporanea, accoglie ora un nuovo spazio esclusivo dedicato agli appassionati di motori e design. L'Atelier Alpine A290 Lounge rappresenta molto più di un semplice punto vendita: è un'esperienza immersiva che riflette la filosofia di un marchio in rapida ascesa nel panorama automobilistico europeo. Inaugurato in una delle zone più dinamiche della città, questo spazio unisce l'eleganza del design italiano alla sportività francese, offrendo ai visitatori un ambiente raffinato dove la passione per i motori si fonde con l'arte dell'accoglienza.

La nuova frontiera dell'esperienza automobilistica

Negli ultimi anni, il concetto tradizionale di concessionaria ha subito una profonda trasformazione. Alpine ha colto questa evoluzione creando uno spazio che va oltre la semplice esposizione di veicoli. L'Atelier Alpine A290 Lounge di Milano si distingue per il suo approccio esperienziale, dove i clienti possono immergersi completamente nel mondo del marchio francese.

Il nuovo spazio sarà la vetrina privilegiata per l'innovativa A290, primo modello del "Dream Garage" 100% elettrico di Alpine, che ha già conquistato il prestigioso riconoscimento Car of The Year 2025. Oltre all'esposizione del veicolo, lo store offre un'area lounge dove condividere passioni e vivere momenti di convivialità in un ambiente dal carattere sportivo ma sofisticato.

La personalizzazione è al centro dell'esperienza: i visitatori possono configurare la propria Alpine scegliendo tra diverse tinte di carrozzeria, abbinamenti di pinze freno, cerchi e rivestimenti dei sedili, avvalendosi dell'esclusivo programma Atelier Alpine.

Un marchio in rapida espansione

La strategia di Alpine riflette ambizioni globali significative, con una rete di punti vendita in costante crescita. Entro fine 2024, il marchio conterà 163 Alpine Store nel mondo, con previsioni di superare quota 200 entro il 2025 grazie all'apertura di oltre 40 nuovi punti vendita. L'Italia gioca un ruolo importante in questa espansione, ospitando già 8 Alpine Store nelle principali città.

L'Atelier Alpine A290 Lounge di Milano rappresenta un'anticipazione del futuro Atelier Alpine Milano e segue l'apertura di Barcellona nel 2024, mentre nel 2025 è previsto il debutto di spazi simili a Parigi e Londra. Questa strategia di posizionamento nelle grandi capitali europee sottolinea la volontà del marchio di radicarsi nel tessuto urbano più esclusivo e innovativo.

Eccellenza e design: la partnership con Poltrona Frau

L'eleganza dell'Atelier Alpine A290 Lounge è esaltata dalla collaborazione con Poltrona Frau®, storico brand dell'arredamento italiano che ha curato gli arredi dello spazio. Questa partnership non è casuale ma rappresenta il proseguimento di una sinergia già sperimentata con il progetto Alpine A110 R Ultime, edizione limitata a soli 110 esemplari.

L'ultra-personalizzazione è il terreno comune su cui si incontrano i due marchi: il programma Atelier Sur-Mesure di Alpine offre un livello di customizzazione senza precedenti, con 10 tonalità di pelle, 28 tinte differenti e 14 varianti di Alcantara®. Come afferma Nicola Coropulis: "la collaborazione con Alpine rappresenta l'incontro perfetto tra due mondi che condividono gli stessi valori: performance, eleganza ed eccellenza."

Il futuro elettrico di Alpine

L'A290, protagonista del nuovo spazio milanese, rappresenta l'inizio dell'era elettrica per Alpine. Questa city car sportiva a 5 porte, lunga 3,99 metri, combina prestazioni elevate con praticità quotidiana: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, potenza fino a 220cv e coppia di 300 Nm, mantenendo un peso contenuto di 1.479 kg.

Prodotta nello stabilimento di Douai presso il Centro ElectriCity, con un motore elettrico realizzato nella Megafactory di Cléon, l'A290 è solo il primo tassello del "Dream Garage" elettrico di Alpine. A questa si aggiungeranno presto l'A390 – una fastback sportiva del segmento C – e la nuova generazione dell'iconica A110, completando così la gamma elettrificata del marchio.

Oltre l'automobile: uno spazio per gli appassionati

L'Atelier Alpine A290 Lounge non si limita all'esposizione e alla vendita di automobili. All'interno dello store, gli appassionati possono acquistare tutto il merchandising del marchio Alpine, BWT Alpine Formula One Team e Alpine Cars: dai modellini delle auto alle sneakers, fino alle famose divise del motorsport che attirano non solo i clienti del marchio francese.

Questo approccio lifestyle trasforma lo spazio in un vero e proprio punto di aggregazione per gli appassionati, creando una comunità attorno al brand che va oltre il semplice rapporto commerciale. L'Alpine A290 Lounge rappresenta così la nuova frontiera della relazione tra marchi automobilistici e clienti: non più solo un luogo dove acquistare un'auto, ma uno spazio dove vivere e condividere una passione.