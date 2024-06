Alpine A290 è la sportiva compatta elettrica che non ti aspetti

Alpine A290 rappresenta la nuova versione sportiva della Renault 5, un'auto che si distingue per il suo chiaro omaggio stilistico alla Renault 5 originale del 1972 e alla Super 5 del 1984. Questo modello combina in modo efficace il design retrò con prestazioni moderne, trasformando una comune utilitaria in un'autovettura dal forte impatto visuale e dalle notevoli capacità sportive.

Rispetto alla Renault 5 standard, l'Alpine A290 è caratterizzata da carreggiate e passaruota allargati di 6 cm, contribuendo a migliorare l'appoggio e la stabilità in curva. La vettura ha una lunghezza totale di 399 cm, una larghezza di 182 cm, un'altezza di 152 cm ed un passo di 253 cm. Aggiunte distintive comprendono due fari supplementari in stile rally e numerosi dettagli estetici, come le minigonne sottoporta, i loghi specifici e l'antenna sul tetto.

A livello di prestazioni, la Alpine A290 promette un'esperienza di guida entusiasmante grazie ad una serie di adattamenti tecnici. Questi includono le molle e gli ammortizzatori con taratura specifica, uno sterzo diretto e pneumatici Michelin sviluppati su misura. La piattaforma condivisa con la Renault 5 è stata modificata per offrire un maggiore piacere di guida, specialmente in curva. Inoltre, è presente la possibilità di disattivare l'Esp per i più audaci, permettendo di gestire la vettura senza filtri elettronici.

Il volante della A290 ospita due nuovi pulsanti denominati OV e RCH. Il tasto OV, che sta per overtake, consente di accedere a un incremento temporaneo di potenza per sorpassi rapidi, mentre il tasto RCH regola il livello di rigenerazione energetica, influenzando la dinamica di guida. L'interno dell'auto non delude, offrendo finiture di qualità e un ambiente confortevole per tutti i passeggeri. Nonostante la sportività, la praticità è garantita dalle quattro porte e dai sedili posteriori capaci di ospitare comodamente adulti. Il bagagliaio ha una capacità di 326 litri, sebbene presenti una soglia di carico leggermente elevata.

Aspetto tecnico di rilievo, la A290, essendo un veicolo elettrico, beneficia di un posizionamento basso delle batterie, migliorando così il baricentro e la distribuzione dei pesi. Con un peso totale di 1.479 kg, questa vettura offre una distribuzione del 57% del peso sull'asse anteriore e il 47% su quello posteriore, un dettaglio che influisce notevolmente sulla sua agilità e stabilità in guidata.

La versione più potente della Alpine A290 offre 220 CV, consentendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Le prestazioni della versione da 180 CV non sono state ancora rivelate. In termini di autonomia, la batteria da 52 kWh dovrebbe garantire circa 380 km con una sola ricarica. Le opzioni di ricarica includono una carica rapida continua fino a 100 kW, rendendo possibile ottenere l'80% della carica in solo 30 minuti, e un caricabatterie da 11 kW per corrente alternata.

Il prezzo? Si parte da circa 38mila euro, con un debutto atteso entro la fine dell'anno.