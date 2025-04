Alpine svela un monopattino elettrico con 50 km di autonomia

Nel panorama della mobilità urbana, le storiche case automobilistiche stanno rapidamente espandendo il loro raggio d'azione oltre le quattro ruote. L'ultima ad unirsi a questa tendenza è Alpine, che ha annunciato una partnership strategica con Cibox per sviluppare una gamma di monopattini elettrici. Questa collaborazione triennale non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio dove i costruttori automobilistici cercano di ridefinire la propria identità nell'era della micromobilità, portando il loro know-how tecnologico e stilistico su mezzi di trasporto alternativi.

Il fenomeno è ormai diffuso e coinvolge praticamente tutti i grandi marchi. BMW, Audi, Mercedes e MINI hanno scelto di collaborare con Micro Mobility, mentre Seat ha stretto un'alleanza con Segway per i propri prodotti. Hyundai e Peugeot hanno invece optato per soluzioni che si integrano con i loro veicoli tradizionali o sviluppate attraverso le loro divisioni ciclistiche. In questo contesto competitivo, Alpine e Cibox puntano a differenziarsi con una proposta che unisce prestazioni elevate e design distintivo.

La collaborazione prevede lo sviluppo di monopattini destinati sia alla rete distributiva Yeep.me sia, in prospettiva, agli Alpine Store. Il primo risultato concreto di questa partnership è già stato annunciato: si tratta dell'Alpine 100A GT powered by Yeep.me, il cui debutto sul mercato è previsto per l'estate 2024 al prezzo di 599 euro in Francia, con una garanzia particolarmente estesa di cinque anni. I dettagli relativi alla commercializzazione sul mercato italiano saranno comunicati successivamente.

Dal punto di vista tecnico, il monopattino Alpine 100A GT monta un motore da 1.200 W di potenza istantanea, capace di garantire un'autonomia dichiarata superiore ai 50 chilometri con una singola carica. Si tratta di una performance notevole se confrontata con i concorrenti diretti: l'Audi e-tron Scooter si ferma a circa 20 km, mentre il Mercedes-AMG E-Scooter raggiunge al massimo i 40 km.

La struttura dell'Alpine 100A GT è stata progettata con attenzione ai dettagli e alla robustezza: telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica per assorbire le asperità del terreno e doppio freno a disco per garantire sicurezza in ogni condizione. Il sistema di illuminazione comprende quattro indicatori LED, mentre l'intero dispositivo può essere gestito da remoto tramite un'applicazione dedicata, che offre funzionalità per la sicurezza e aggiornamenti software. I componenti principali sono impermeabili secondo lo standard IPX6 e sono stati progettati per essere facilmente sostituibili, un aspetto importante per la sostenibilità e la durata del prodotto.

L'identità stilistica: quando il monopattino si ispira all'auto

Non è solo una questione di tecnologia: Alpine ha trasferito il proprio DNA stilistico anche in questo nuovo prodotto. Il design del 100A GT richiama infatti alcune soluzioni distintive dell'Alpine A290, come il carenaggio dedicato e il caratteristico sistema di illuminazione a LED con firma a croce, creando una continuità estetica tra l'auto e il monopattino. Questa coerenza stilistica permette di riconoscere immediatamente l'appartenenza al marchio francese, estendendo l'identità del brand anche al di fuori del tradizionale settore automobilistico.

La strategia di Alpine non si ferma al lancio del primo modello. L'azienda ha già annunciato che il 100A GT rappresenta solo l'inizio di una gamma più ampia, che includerà versioni ancora più sportive e hyper sport. Questi futuri modelli sono pensati per accompagnare l'evoluzione della gamma automobilistica Alpine, a partire dalla futura A390. Si tratta di un approccio integrato alla mobilità, in cui auto e monopattini condividono non solo elementi di design ma anche una filosofia prestazionale comune.

Questa tendenza alla diversificazione verso la micromobilità elettrica (qui trovate un monopattino di nuova generazione) dimostra come i costruttori automobilistici stiano ripensando il loro ruolo nel panorama dei trasporti urbani. Non più solo produttori di automobili, ma fornitori di soluzioni di mobilità a 360 gradi, capaci di rispondere alle diverse esigenze degli utenti moderni. La sfida sarà mantenere riconoscibilità e valori del marchio anche su prodotti così diversi dalle tradizionali automobili, offrendo al contempo un reale valore aggiunto rispetto ai produttori specializzati di monopattini elettrici.