In un mercato dove tanti stanno correndo all’elettrificazione, il mercato delle moto elettriche è sensibilmente più indietro rispetto a mezzi come auto, scooter, o bici e monopattini; i grandi marchi del mondo delle moto non sono ancora pronti al cambiamento epocale, ma in questi anni alcune nuove realtà sono riuscite ad affermarsi con proposte dedicate principalmente ai pendolari, a chi utilizza la moto per gli spostamenti quotidiani riducendo nettamente lo stress da traffico automobilistico. E’ il caso di Alrendo Motorcycles, una società cinese che ha già realizzato una moto elettrica chiamata TS Bravo, poco più potente di un 125cc endotermico.

TS Bravo, dopo essere stata mostrata a EICMA 2021, si prepara ad arrivare in Italia dopo essere già stata messa in vendita in altri paesi europei: è prodotta in Repubblica Ceca, presso lo stabilimento di Hlinsko, e promette ottime prestazioni per chi cerca un mezzo per la quotidianità su due ruote.

L’impostazione è quella di una moto naked dall’anima sportiva, con un telaio robusto e una forcella a steli rovesciati, monoammortizzatore posteriore regolabile e doppio freno a disco da 300mm all’anteriore. Il tutto è abbinato a un motore elettrico da 11 kW di potenza continua e un picco di 20 kW, sufficiente a spingere la TS Bravo da 0 a 100 km/h in 8 secondi, e fino alla velocità massima – limitata da software – di 135 km/h. La batteria installata è da 15 kWh, una capacità decisamente importante che può essere aumentata fino a 17.4 kWh acquistando l’optional della batteria maggiorata, dettaglio che però porta il peso della moto a ben 245 kg, un dato incredibilmente alto per una moto con 11 kW di potenza.

L’aspetto positivo è, senza alcun dubbio, l’autonomia: in città, Alrendo parla di 438 km di autonomia in città a velocità da codice della strada – quindi 50 km/h o inferiore, nel ciclo combinato con velocità di circa 80 km/h il dato scende a 278 km, mentre in autostrada a 120 km/h la TS Bravo riesce comunque a percorrere 160 km.

Grazie al caricatore installato da 3.8 kW, è possibile ricaricare il pacco batterie in circa 4 ore tramite una semplice presa di corrente casalinga.

Il prezzo di Alrendo TS Bravo in Italia dovrebbe essere compreso tra i 10.000 e i 12.000 €.