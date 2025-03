Mercedes a valanga: 12 nuovi modelli entro fine 2025

Mercedes-Benz sta per intraprendere uno dei più ambiziosi piani di espansione della sua storia. Nei prossimi ventiquattro mesi, il marchio della stella lancerà sul mercato oltre una dozzina di nuovi modelli, otto restyling e due concept futuristici. Questa massiccia offensiva di prodotto arriva in un momento strategico, con l'obiettivo di stabilizzare la produzione globale e rilanciare le vendite nei mercati chiave dopo un periodo turbolento che ha visto un calo delle consegne e una contrazione dei profitti. La nuova strategia si concentra sulla seconda fase del progetto elettrico EQ, bilanciando al contempo l'introduzione di modelli a combustione aggiornati con nuove generazioni di propulsori mild-hybrid e ibridi plug-in.

Il futuro è ibrido

La Mercedes sta rivoluzionando la sua strategia di nomenclatura, abbandonando la separazione netta tra modelli elettrici ed endotermici. Il primo esempio di questo nuovo approccio sarà la terza generazione della CLA, che debutterà il prossimo mese come apripista di una serie di sei nuovi modelli compatti basati sulla piattaforma MMA (Modular Mercedes Architecture). Contrariamente ai precedenti modelli elettrici Mercedes che portavano il prefisso "EQ", le nuove auto utilizzeranno lo stesso nome indipendentemente dal tipo di propulsione.

La CLA elettrica, che arriverà nella seconda metà dell'anno, promette di essere l'EV più efficiente mai prodotto da Mercedes, con un'autonomia superiore ai 740 km grazie a una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 85kWh. Sei mesi dopo, seguirà una versione ibrida dotata di un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri, accoppiato a un piccolo motore elettrico integrato nel cambio, capace di sviluppare fino a 188 CV con un'efficienza paragonabile, secondo Mercedes, a quella dei motori diesel.

A breve distanza seguirà la CLA Shooting Brake, che debutterà in versione elettrica con la variante a benzina prevista per la fine del 2025, condividendo le stesse motorizzazioni della berlina. Anche in questo caso, entrambe le versioni manterranno la denominazione CLA, senza distinzioni di prefisso tra elettrico e termico.

L'evoluzione della gamma SUV

Un altro lancio significativo del 2025 sarà l'erede dell'EQC, il primo veicolo elettrico di produzione Mercedes. Il suo sostituto sarà una versione elettrica della seconda generazione del GLC, che farà da protagonista allo stand Mercedes al Salone di Monaco di settembre. Questo rivale diretto di Audi Q6 E-tron, BMW iX3 e Porsche Macan utilizzerà un'architettura elettrica a 800V basata sulla piattaforma MB:EA Medium, la stessa che supporterà la futura Classe C elettrica prevista per il 2026.

Il GLC elettrico offrirà configurazioni a motore singolo con trazione posteriore e a doppio motore con trazione integrale. Sarà disponibile con batterie al litio-ferro-fosfato e NMC, capaci di garantire autonomie rispettivamente di circa 640 e 800 km. Benché l'azienda mantenga ancora riserbo sulle potenze del nuovo SUV elettrico, che verrà prodotto nello stabilimento Mercedes di Tuscaloosa negli Stati Uniti, fonti interne al quartier generale AMG di Affalterbach hanno suggerito ad Autocar che una versione top di gamma GLE 53, prevista per il 2026, potrebbe erogare fino a 600 CV.

La baby classe G

Tra i progetti più interessanti in fase di sviluppo c'è il cosiddetto "Little G", un fratello minore della leggendaria Classe G, che sarà venduto esclusivamente con propulsione elettrica. Questo modello, la cui presentazione è prevista per il 2027, rappresenta il tentativo di Mercedes di guadagnare terreno nel popolare mercato dei crossover robusti.

Secondo quanto dichiarato dal capo del design Mercedes Gorden Wagener, il nuovo modello attingerà fortemente al "DNA iconico" dell'attuale Classe G, pur mantenendo un carattere proprio. Strettamente imparentato con il GLB, utilizzerà la stessa piattaforma MMA condivisa con la CLA. Il piccolo G dovrebbe essere commercializzato con configurazioni a motore singolo e doppio, posizionandosi nella fascia lusso del segmento, pur offrendo capacità fuoristradistiche.

Prima della fine del 2025, Mercedes svelerà anche il nuovo GLB, descritto come un "enorme passo avanti" rispetto alla prima generazione. Sarà il terzo modello basato sulla piattaforma MMA e, come la CLA, avrà motorizzazioni sia elettriche che a benzina, puntando a competere con Audi Q3/Q4 e BMW X1/iX1. Anche in questo caso, sia le varianti elettriche che quelle termiche porteranno il badge GLB, segnando la scomparsa della denominazione EQB.

AMG verso l'elettrico ad alte prestazioni

Potenzialmente il reveal più importante del 2025 sarà un concept Mercedes-AMG progettato per "riscrivere il termine 'prestazioni elettriche'". Previsto per la metà dell'anno, questa supercar one-off mira a dimostrare le future capacità di prestazioni elettriche di AMG, come l'EQXX ha fatto per le Mercedes-Benz elettriche mainstream.

"Dove l'EQXX mirava ad andare il più lontano possibile, questo punta ad essere il più veloce. Sarà l'auto con l'accelerazione più rapida mai prodotta da AMG", ha rivelato ad Autocar una fonte interna di alto livello. La supercar dovrebbe richiamare il sorprendente concept One-Eleven rivelato nel 2023 e presenterà la tecnologia di propulsione di prossima generazione di AMG, incluso un motore elettrico a flusso assiale sviluppato dalla società britannica Yasa, di proprietà Mercedes.

Nel frattempo, le prime consegne delle esclusive Mercedes-AMG SL Maybach e SL PureSpeed sono previste per la metà del 2025. Nello stesso periodo, sottolineando i legami di AMG con il motorsport, Mercedes-AMG svelerà anche le nuove varianti GT2 F1 e GT3 F1 dell'attuale GT.

Un 2026 ancora più ricco di novità

Se il 2025 sembra già intenso, il 2026 si preannuncia come un anno ancora più importante per Mercedes. Inizierà con la presentazione della Classe S restyling, che rimarrà in vendita fino al 2030 prima dell'arrivo di un successore endotermico significativamente più avanzato. La Classe S aggiornata avrà un frontale rinnovato con una griglia più grande e illuminata, insieme a elementi di illuminazione ridisegnati per un look più moderno. All'interno, l'ultimo MBUX Superscreen con il nuovo software MB:OS migliorerà l'esperienza digitale, mentre la vettura sarà dotata di hardware per la guida autonoma di livello tre di nuova generazione.

Poco dopo, Mercedes presenterà una versione completamente riprogettata dell'EQS che adotterà il nome Classe S. Tuttavia, le varianti ICE ed EV non condivideranno la piattaforma: il modello termico utilizzerà una versione ulteriormente sviluppata dell'attuale architettura MRA, mentre l'elettrico si baserà sulla piattaforma MB:EA Large. Grazie a un sistema a 800V, nuova elettronica di potenza e tecnologia avanzata di inverter e motori elettrici, promette significativi miglioramenti nell'efficienza della trasmissione, nell'autonomia e nella velocità di ricarica rispetto all'attuale EQS.

Lo slancio di Mercedes nel mercato dei veicoli elettrici continuerà con il lancio della cruciale nuova Classe C elettrica, diretta concorrente della futura berlina i3 di BMW basata sulla piattaforma Neue Klasse. Sarà il secondo modello a utilizzare la piattaforma MB:EA Medium, dopo il GLC elettrico, con cui condivide componenti chiave. Destinata a essere presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026, sarà offerta in versioni a motore singolo con trazione posteriore e doppio motore con trazione integrale, inclusa una prevista C63 EQ top di gamma da oltre 600 CV. Non è prevista una versione station wagon di questo EV.