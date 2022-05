In occasione della conferenza annuale I/O 2022, Google ha finalmente ufficializzato il tanto atteso restyling di Android Auto atteso ormai da diversi mesi. Noto con il nome in codice Coolwalk, la nuova versione aggiorna completamente l’interfaccia grafica che sarà in grado di adattarsi a qualsiasi dimensione e risoluzione. Coolwalk avrà tre schede principali:

Navigazione : con controlli rapidi, tasto ricerca e tutte le funzioni necessarie per una completa e precisa navigazione;

Multimedia : di dimensioni leggermente inferiori, sarà quella dedicata alla riproduzione di musica, podcast etc;

Jolly: sarà quella dedicata alla visualizzazione di informazioni varie, dagli aggiornamenti meteo a quelli del traffico.

Alle tre schede si aggiunge una barra di stato con alcuni comandi rapidi (tra cui quello per aprire l’app drawer), l’indicatore della batteria e del segnale dello smartphone. Google prevede inoltre di modificare l’aspetto grafico, introducendo Material You in ogni parte della UI, dall’orologio fino ai pulsanti. Quando arriverà la nuova versione di Android Auto? Difficile a dirsi, Google a questo proposito si è limitata a condividere che arriverà la prossima estate. L’ultima beta disponibile, la 7.7, rilasciata alcuni giorni fa ancora non prevede nessuna di queste modifiche.

Le novità non saranno esclusivamente a tema Android Auto, spazio anche per Android Automotive che riceverà a breve l’app ufficiale di YouTube così come ulteriori soluzioni dedicate alla riproduzione di video e contenuti streaming. Di seguito vi lasciamo un video dedicato alla nuova versione di Android Auto; se ancora viaggiate con la versione wired e siete curiosi di capire se e come sia possibile ottenere la variante wireless, a questo indirizzo potete trovare il nostro approfondimento dedicato, mentre qui la recensione di AA Wireless.

L’aggiornamento di Android Auto potrebbe essere un vero “game changer”, soprattutto se consideriamo quanto sia più sviluppato Apple Car Play.