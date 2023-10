Android Automotive ha un'interfaccia tutta nuova con Android 14

Android Automotive, il sistema operativo di Google presente già su alcuni modelli in commercio (come evidenziato in questo approfondimento), si rinnova offrendo alle case automobilistiche la possibilità ora di personalizzare più approfonditamente l'interfaccia.

Il nuovo design si concentra principalmente sulla navigazione, con applicazioni come Google Maps che possono mantenere costantemente la mappa e le indicazioni stradali. Il pannello di navigazione è posizionato nella parte superiore dello schermo, consentendo agli utenti di utilizzare altre app nello spazio rimanente.

Il multitasking è un altro elemento chiave dell'aggiornamento presente nella versione Android 14; l'obiettivo di Google è consentire ai conducenti di svolgere diverse attività con il minor grado di distrazione possibile, considerando soprattutto i grandi display touchscreen presenti nei veicoli abbinati ad Android Automotive.

Migliorati anche i comandi essenziali che sono ora facilmente raggiungibili con un semplice tocco, consentendo ai conducenti di accedervi senza dover navigare attraverso menu complessi. Al netto di questo, Google intende rendere la nuova interfaccia compatibile con tutti i display in commercio e sarà possibile adattare il layout per non avere porzioni di schermo inutilizzate.

Il numero di veicoli basati su Android Automotive continua a crescere, con importanti case automobilistiche come Volvo e Polestar che puntano fortemente su questo sistema operativo, superando le soluzioni di proiezione del telefono come Android Auto e CarPlay.