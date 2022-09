Basta gettare un rapido sguardo alla Project Evo di Apollo Automobil, azienda tedesca fondata nel 2004 da Roland Gumpert, per capire che si tratta di una delle auto stradali più pazze di sempre, almeno dal punto di vista estetico.

Apollo è arrivata sul mercato solo pochi anni fa, lanciando il suo primo modello chiamato ‘Intensa Emozione‘, un’auto in grado di catturare l’attenzione di tutti grazie al suo design assolutamente unico e anche grazie al suo possente motore, un V12 aspirato di derivazione Ferrari da 6.3 litri di cilindrata. A qualche mese di distanza dalla presentazione di Project Evo, un primo esemplare è apparso in Croazia, durante un evento dedicato alle supercar.

Dopo un inizio così audace, quasi sfacciato, come quello della Intensa Emozione, Apollo non poteva certo tornare sui suoi passi e quindi la Project Evo ha il compito di essere ancor più sfrontata e pazza, e ci riesce benissimo. Uno sguardo alla sua coda, che sembra uscita da un anime di robot, e subito ci si accorge di quanto sia strano il design di quest’auto: la coda è infatti incastonata di pinne che si dispongono a cerchio intorno allo scarico centrale occupando tutto lo spazio a disposizione tra la copertura del motore posteriore e il diffusore posto sotto al paraurti, sempre che di paraurti si possa parlare. I LED la fanno da padrone al posteriore, dato che ogni pinna è dotata di una striscia di LED rossi che si illumina durante la frenata: di notte il look da astronave è ancora più marcato, e lo si può ammirare bene nei primi minuti del video che vi riportiamo in calce.

La storia non cambia sul muso dell’auto, anche qui troviamo linee audaci, LED a formare i fanali anteriori, uno splitter e tanti, tantissimi elementi aerodinamici. A completare il look ci pensa la cupola di vetro che, unita al parabrezza, forma l’abitacolo dell’auto, oltre all’alettone posteriore dotato di sistema di controllo idraulico.

Ad oggi Apollo non ha svelato ufficialmente quale motore sia stato installato sulla Project Evo, né quanti esemplari saranno prodotti, ma è facile immaginare che il motore sia lo stesso V12 visto sulla Intensa Emozione, in grado di produrre quasi 800 cavalli.