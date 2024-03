Apple voleva fare una monovolume, poi ha rinunciato

Sappiamo da qualche giorno che Apple ha abbandonato il progetto dell'auto dopo investimenti miliardari. L’azienda aveva anche sperimentato qualche design, e aveva persino pensato di comprare Tesla.

L’idea era di fare un auto con autonomia di livello 5 senza volante o pedali. Qualcosa che oggi non si può fare, e probabilmente passeranno ancora alcuni anni. Quando al design, pare che i progetti fossero più simili a una monovolume che a vetture sportive, ottimizzando lo spazio interno per assomigliare a un jet privato.

Il design avrebbe ospitato quattro persone in una struttura minimalista con sedili reclinabili. I concept si ispiravano al Canoo Lifestyle Vehicle e al Volkswagen ID Buzz. L'ispirazione per l'auto derivava dal microbus Volkswagen degli anni '50, noto internamente come "Pagnotta", con un'evoluzione che ricordava l'ID Buzz del 2017.Il progetto mirava a un lusso moderno con porte ad ali di gabbiano, e tutti i dettagli progettati per il massimo comfort dei viaggiatori.

Pare che Apple recentemente si fosse arresa all’idea di fare un’auto con una guida autonomia inferiore, ma alla fine anche quel progetto è stato accantonato.

Viene da chiedersi come sarebbe stata accolta la Apple Car, se davvero si fosse trattato di un minivan. Sono auto molto comode, apprezzate dalle famiglie numerose per molte valide ragioni, ma nessuna di queste ragioni ha a che fare con la passione o l’estetica. Insomma, una monovolume non sembra una cosa tanto “alla Apple”, e forse tutto sommato è meglio che le cose siano andate così.