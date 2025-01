La guida autonoma di Rivian arriva a fine 2025

Rivian, il produttore di veicoli elettrici, ha annunciato piani per lanciare un nuovo sistema di assistenza alla guida avanzato (ADAS) quest'anno, che consentirà la guida a mani libere. L'azienda prevede inoltre di introdurre un sistema "senza occhi" nel 2026, alzando ulteriormente l'asticella della guida autonoma.

Questa mossa posiziona Rivian in diretta competizione con Tesla e il suo sistema Full Self-Driving (FSD), segnalando un'accelerazione nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma nel settore dei veicoli elettrici. L'annuncio arriva in un momento cruciale per Rivian, che cerca di consolidare la sua posizione nel mercato in rapida evoluzione dei veicoli elettrici di lusso.

Il CEO di Rivian, RJ Scaringe, ha rivelato questi piani durante l'apertura del nuovo Rivian Space a San Francisco. Secondo quanto riportato da RivianForums, Scaringe ha dichiarato che la funzione ADAS a mani libere sarà lanciata nel 2025, seguita dal sistema "senza occhi" l'anno successivo.

Resta da vedere se i proprietari attuali dei modelli Rivian R1S e R1T potranno accedere a queste nuove funzionalità. La disponibilità potrebbe dipendere dal fatto che si possieda un modello di prima o seconda generazione. Tutti i modelli Rivian costruiti fino al 2024 sono considerati di prima generazione, mentre quelli del 2025 e successivi sono di seconda generazione.

Questi nuovi modelli sono stati "completamente riprogettati" con centinaia di miglioramenti hardware, software ridisegnato e altro ancora. Tra gli aggiornamenti spicca il nuovo sistema di autonomia interno, chiamato Rivian Autonomy Platform, alimentato da 11 telecamere, 5 radar e intelligenza artificiale predittiva.

Rivian afferma che la nuova piattaforma è "10 volte più potente" del vecchio sistema, offrendo una visibilità a 360 gradi con 8 volte il numero di pixel delle telecamere rispetto ai modelli precedenti. I modelli di seconda generazione includono già funzioni come il monitoraggio dell'angolo cieco e l'assistenza autostradale.

La versione premium offre anche il cambio di corsia automatico, mentre Rivian ha annunciato che l'assistenza autostradale avanzata e altre funzioni arriveranno presto. Il sistema di guida autonoma in autostrada a mani libere e senza attenzione sarà disponibile sul prossimo modello R2, un SUV elettrico più piccolo previsto per la prima metà del 2026, con un prezzo di partenza di circa 45.000 dollari.

Questi sviluppi mettono Rivian in diretta concorrenza con sistemi come il Full Self-Driving di Tesla, che consente ai veicoli di guidare quasi ovunque con un "intervento minimo del conducente". Tuttavia, il sistema "senza occhi" annunciato da Rivian potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella tecnologia di guida autonoma, sebbene probabilmente dovrà superare diverse sfide normative prima di poter essere implementato.

Con questi annunci, Rivian dimostra la sua ambizione di essere all'avanguardia nella tecnologia dei veicoli elettrici e autonomi, sfidando direttamente i leader del settore come Tesla e posizionandosi come un importante innovatore nel campo della mobilità del futuro.