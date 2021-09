Apre in Italia in più grande Porsche Experience Center al mondo

Inaugurata a Castrezzato, in provincia di Brescia, il Porsche Experience Center di Franciacorta rappresenta un nuovo luogo di culto per proprietari e appassionati che desiderano approfondire le conoscenze del marchio. Mentre coloro che possiedono già una sportiva del marchio di Zuffenhausen possono approfondire alcune tematiche, i nuovi acquirenti possono invece avvicinarsi in totale sicurezza al mondo Porsche per la prima volta.

La struttura, che abbiamo potuto visitare, si posiziona nel gradino più alto della classifica dei Porsche Experience Center, superando gli stabilimenti di Le Mans, Shangai e Hockenheim, giusto per citarne alcuni. Il circuito è il cuore pompante della struttura e non ha subito modifiche rispetto al progetto originale: invariate quindi le curve e la lunghezza, migliorato invece l’asfalto che è stato appena rinnovato. Impreziosita anche l’area paddock, ora con 29 box, che verrà presto riempita in occasione del campionato monomarca Porsche Carrera Cup in programma dal 1 al 3 ottobre. Oltre ad essere il Porsche Experience Center più grande al mondo, è l’unico che può vantare di avere una pista omologata Livello 2 per le competizioni motoristiche.

Se oltre alla velocità desiderate provare le vostre doti di guida in situazioni di pericolo, al PEC è disponibile un percorso con aderenza limitata che rappresenta il luogo ideale per effettuare esercizi di slalom e arresto d’emergenza in totale sicurezza. A disposizione anche un percorso off road con rampe a pendenza variabile, twist e guadi da affrontare con una delle vetture pronte al noleggio.

Il parco auto disponibile in pianta stabile vanta la presenza di ben 35 vetture di varia natura: dai SUV Cayenne e Macan fino alle più sportive 911, passando naturalmente per la superberlina elettrica Taycan.

Qualora le attività più convenzionali non fossero sufficienti, nel Porsche Experience Center è possibile guidare in pista anche kart elettrici di varia potenza. I piloti più abili potranno utilizzare kart con potenza equivalente a 27 cavalli: non male Porsche! Presenti anche diverse postazioni full optional per gli amanti della guida “virtuale” situate all’interno del Simulation Lab. L’esperienza all’interno del Porsche Experience Center è praticamente a 360 gradi: coloro che si soffermano per più tempo potranno, naturalmente, degustare le pietanze più rinomate della zona in una fantastica terrazza panoramica.

Come accennato in precedenza, la struttura è aperta davvero a tutti: coloro che sono alle prime armi potranno organizzare su misura la propria giornata con uno degli istruttori disponibili oppure, in alternativa, acquistare uno dei pacchetti esperienza dedicati tanto ai guidatori che agli accompagnatori. Porsche, come sappiamo, è un marchio che ha mantenuto le sue radici nell’endotermico abbracciando però anche l’elettrico; a questo proposito, sono disponibili 4 stazioni di ricarica veloce da 350 kW capaci di ricaricare Taycan o Cross Turismo in appena 20 minuti.

Perché a Franciacorta? La risposta è semplice: il luogo è raggiungibile in circa 2 ore dalle principali città del Nord Italia, oltre ad essere ben collegata agli aeroporti. Il Porsche Experience Center è la massima espressione del mondo Porsche in un Paese che rappresenta uno dei mercati più importanti per il marchio e, al tempo stesso, ospita la famosa Motor Valley, dove passione e amore per i motori si fondono in unico concetto.

Ringraziamo Porsche per averci invitato in questa magnifica cornice nel cuore della Franciacorta; per la stampa specializzata, oltre a poter provare in prima persona tutte le attività disponibili è stato proposto un meraviglioso tour in elicottero. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Porsche.