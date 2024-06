Aspark è l'elettrica più veloce di sempre, un record da 438 km/h

La poco conosciuta casa automobilistica Aspark ha infranto un record di velocità per veicoli elettrici con un prototipo SP600. L'hypercar completamente elettrica ha raggiunto una velocità di 438,7 km/h durante un test presso l'Automotive Testing Papenburg, una struttura speciale in Germania. Sebbene ancora un prototipo, lo SP600 "production intent" ha superato rivali di segmento come la Rimac Nevera (415,2 km/h) e la Pininfarina Battista (357,3 km/h).

Il test è avvenuto l'8 giugno, con la velocità record raggiunta durante il secondo tentativo di Aspark. Il veicolo è stato pilotato da Marc Basseng, un noto pilota di corse che ha collezionato numerose vittorie, inclusa la FIA GT1 World Championship del 2012. Aspark ha riferito che il veicolo è stato in grado di raggiungere costantemente i 420,04 km/h. Durante il primo tentativo, lo SP600 ha raggiunto 420,41 km/h e 429,97 km/h prima di toccare i 438,7 km/h, come misurato da un certificato Racelogic V-Box.

Per raggiungere questo incredibile traguardo, Aspark ha collaborato con Manifattura Automobili Torino (MAT) per costruire un'auto capace di battere questo record. MAT ha supervisionato lo sviluppo e la produzione dello SP600. Il veicolo è stato sottoposto a una serie di valutazioni (sia virtuali che fisiche), inclusi test in galleria del vento e prove su pista. MAT si è occupata di tutto, dalla progettazione del telaio e delle sospensioni al gruppo motopropulsore, all'integrazione del software e persino alla produzione delle batterie.

MAT ha coinvolto Bridgestone per raggiungere una velocità superiore ai 434,52 km/h. La società ha sviluppato uno pneumatico personalizzato adatto alle dinamiche e al peso dello SP600, capace di gestire tali alte velocità. Bridgestone ha risposto con gli pneumatici Potenza Race su misura, che hanno aiutato l'hypercar elettrica nella sua corsa da record.

Aspark non è nuova a infrangere record. L'anno scorso, la Owl ha stabilito due record di velocità media su un quarto di miglio (318,9 km/h) e su un ottavo di miglio (309 km/h). Il produttore afferma inoltre che la Owl è il veicolo elettrico più veloce in accelerazione al mondo, con un tempo dichiarato di 0-100 km/h in 1,72 secondi. Vale la pena notare che è leggermente più veloce della Nevera (1,74 secondi), sebbene il tempo della Rimac sia stato verificato indipendentemente.