Skoda Octavia Wagon, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Skoda Octavia Wagon rappresenta da tempo un punto di riferimento nel segmento delle station wagon, apprezzata per la sua concretezza e versatilità. Con questa nuova generazione, il modello si evolve ulteriormente, introducendo un design più moderno e affilato, interni profondamente rinnovati all'insegna della digitalizzazione e, nella versione in prova, l'interessante motorizzazione 1.5 tsi. Quest'ultima adotta un sistema mild-hybrid a 48 Volt abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti, promettendo un connubio ottimale tra prestazioni adeguate ed efficienza nei consumi, rispondendo così alle crescenti esigenze di riduzione delle emissioni senza sacrificare la fruibilità quotidiana che ha sempre contraddistinto l'Octavia. Si tratta di un passo importante per un modello che è una vera colonna portante per il marchio ceco.

Cosa mi piace

Ciò che colpisce immediatamente della Skoda Octavia Wagon è la sua straordinaria capacità di carico e l'abitabilità interna. Lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori è generoso, permettendo di viaggiare comodamente anche in cinque, mentre il bagagliaio si conferma ai vertici della categoria per volume e sfruttabilità, un vero alleato per famiglie e professionisti. Apprezzabile è anche il comfort generale offerto dalla vettura; l'assetto assorbe efficacemente le irregolarità della strada e l'insonorizzazione acustica contribuisce a creare un ambiente di viaggio rilassante.

La qualità percepita a bordo è buona, con materiali piacevoli al tatto nelle zone più esposte e assemblaggi curati. Non mancano poi le tipiche soluzioni "Simply Clever" di Skoda, piccoli accorgimenti intelligenti che migliorano la vita quotidiana (come il raschia ghiaccio nello sportello della benzina). Dal punto di vista tecnologico, il Virtual Cockpit configurabile e i fari Full LED Matrix rappresentano un valore aggiunto significativo, migliorando sia l'esperienza di guida sia la sicurezza. Infine, il sistema mild-hybrid contribuisce a contenere i consumi, specialmente nei percorsi extraurbani e autostradali, grazie alla funzione di veleggiamento.

Come si guida

Al volante, la Skoda Octavia Wagon 1.5 si rivela una compagna di viaggio equilibrata e piacevole. Il motore quattro cilindri turbo benzina da 150 cavalli, supportato dal sistema mild-hybrid, offre una spinta regolare e sufficientemente vivace per la maggior parte delle situazioni di guida, senza avere velleità sportive. Il vero vantaggio del sistema ibrido leggero si manifesta nella fluidità di marcia: l'alternatore-starter a 48 Volt rende quasi impercettibili le fasi di start-stop e permette all'auto di "veleggiare", spegnendo il motore termico in determinate condizioni di rilascio dell'acceleratore, a tutto vantaggio dell'efficienza.

Il cambio automatico DSG a 7 rapporti si conferma un ottimo compagno, con passaggi di marcia rapidi e fluidi nella guida tranquilla, anche se la nuova logica di gestione tramite il piccolo selettore "shift-by-wire" richiede un minimo di abitudine. L'assetto privilegia il comfort ma garantisce comunque un comportamento stradale sicuro e prevedibile, con un rollio contenuto e una buona tenuta di strada. Lo sterzo è leggero ma abbastanza preciso, rendendo l'auto facile da gestire sia in città sia nei lunghi trasferimenti. La frenata è ben modulabile e adeguata alle prestazioni. La presenza di avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il Travel Assist, aumenta ulteriormente il comfort e la sicurezza nei viaggi più lunghi. Ottimi i consumi: nel misto si riescono a percorrere senza troppi problemi 16,5 km/l. In autostrada la percorrenza media è attorno ai 17 km/l.

Cosa non mi piace

Nonostante le molte qualità, qualche aspetto della nuova Octavia Wagon convince meno. L'interfaccia del sistema di infotainment, pur essendo moderna e ricca di funzioni, concentra molti comandi, inclusi quelli della climatizzazione, sullo schermo touch centrale. Questo può richiedere un periodo di apprendistato e talvolta distogliere l'attenzione dalla guida per eseguire operazioni semplici che prima erano demandate a tasti fisici.

Sebbene la qualità generale sia buona, in alcune zone meno in vista dell'abitacolo si trovano plastiche dall'aspetto più economico, un piccolo compromesso in linea con la filosofia del marchio ma che stona leggermente con l'alto livello tecnologico raggiunto. Inoltre, la gestione elettronica del cambio DSG, nella logica shift-by-wire, sebbene funzionale, elimina la possibilità di un controllo più diretto e tradizionale per chi lo preferisse. Infine, sebbene il motore sia generalmente silenzioso, può far sentire un po' la sua voce quando si richiede la massima potenza.

Chi dovrebbe acquistarla

La Skoda Octavia Wagon 1.5 litri si rivolge a un pubblico molto specifico ma ampio. È l'auto ideale per le famiglie che necessitano di tanto spazio per persone e bagagli, senza voler rinunciare a un design moderno e a una dotazione tecnologica aggiornata. È perfetta anche per i professionisti che percorrono molti chilometri, soprattutto in ambito extraurbano e autostradale, dove possono apprezzare il comfort, l'efficienza garantita dal sistema mild-hybrid e la sicurezza offerta dai sistemi di assistenza alla guida.

Chi cerca un'auto concreta, razionale, estremamente versatile e con un ottimo rapporto tra qualità, spazio e prezzo (al netto degli optional), troverà nell'Octavia Wagon una risposta molto convincente. Non è la scelta giusta per chi cerca emozioni di guida sportive, ma eccelle dove conta davvero per la maggior parte degli automobilisti: nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino della Skoda Octavia Wagon parte da 30.270 euro per il 1.5 litri ma in versione da 116 CV. La versione da 150 CV con cambio automatico parte da un prezzo di 37.100 euro.