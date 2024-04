Assicurazione auto in leasing: come funziona

Il leasing è una soluzione alternativa all’acquisto dell’auto che permette all’automobilista di poter guidare un veicolo pagando una somma mensile prestabilita, senza nessun obbligo di acquisto dello stesso.

Infatti, diversamente da ciò che si potrebbe pensare, alla scadenza del contratto, è possibile scegliere tra la restituzione dell’auto alla compagnia di leasing oppure l’acquisto. In genere, nel contratto è incluso solo l’utilizzo della vettura, pertanto è fondamentale assicurare il mezzo prima di circolare.

È possibile scegliere l’assicurazione dell’auto in leasing?

Come già detto, assicurare un’auto in leasing è obbligatorio. Tuttavia, prima di stipulare una polizza bisogna informarsi sulle direttive della società di leasing, che rimangono vincolanti per tutta la durata del contratto e fungono da garanzia per la società stessa. Rispettare tali normative riduce il rischio di potenziali problematiche legali o finanziarie.

Rispetto ai veicoli di proprietà, per le auto in leasing non si ha una piena libertà di scelta, dato che la società di leasing potrebbe richiedere specifiche coperture assicurative al fine di garantire la protezione del veicolo e il rispetto delle normative in vigore.

Tuttavia, non è obbligatorio assicurare l’auto in leasing presso le compagnie assicurative partner della società locatrice.

Si può cambiare assicurazione di una vettura in leasing?

Un’altra domanda che spesso ci si pone riguarda la possibilità di cambiare l’assicurazione di un’auto in leasing. Anche in questo caso la risposta è affermativa. Tuttavia, bisogna comunicare all’azienda di leasing ogni variazione, fornendo il nome della nuova compagnia, il numero della polizza ed una copia del libretto di circolazione.

Per usufruire di questa possibilità, è fondamentale verificare se esistono delle limitazioni alla scelta della compagnia di assicurazione. In assenza di particolari limitazioni, occorre inoltre scegliere la nuova compagnia in maniera oculata: fatta salva la possibilità di affidarsi a un comparatore, molte assicurazioni online permettono di ottenere un preventivo inserendo poche informazioni essenziali. L’assicurazione auto di Zurich Connect, una delle più indicate, permette di dilazionare il pagamento del premio in più tranche; fra le compagnie tradizionali è invece Reale Mutua a distinguersi, grazie a prodotti assicurativi pensati per le auto in leasing.

Una volta scelta la propria polizza assicurativa, la compagnia di leasing invierà un modulo di cessione da sottoscrivere, finalizzato alla cessione delle prestazioni assicurative in caso di danni al veicolo.

Auto in leasing e la classe di merito?

Uno dei fattori principali da valutare quando parla di assicurare auto in leasing è la classe di merito. Una classe di merito bassa agevola l’assicurato poiché gli consente di versare un premio inferiore rispetto a chi, viceversa, ne possiede una alta, ad esempio perché neopatentato.

Ma come funziona nel caso in cui la macchina da assicurare non sia di proprietà, ma sia stata presa in leasing? Se l’assicurazione è a carico dell’utilizzatore, la compagnia assicurativa prende in considerazione la classe di merito dell’utilizzatore del veicolo.

Viceversa, ove la polizza assicurativa venga sottoscritta dalla società di leasing, ad esempio perché la polizza rientra tra i servizi inclusi nel canone mensile, allora le compagnie assicurative (generalmente quelle convenzionate) applicano una classe di merito “standard”.

Come risparmiare?

Nel caso in cui si voglia prendere una macchina in leasing, considerato che i costi assicurativi possono essere a carico dell’utilizzatore è bene optare per auto non eccessivamente grandi di cilindrata o particolarmente costose.

Tali fattori, infatti, incidono notevolmente sul premio da versare in favore della compagnia assicurativa. È consigliabile, dunque, optare per un veicolo che non risulti eccessivamente caro da assicurare.