Audi A3 e A3 allstreet 2024: dimensioni, motori e prezzo

Il panorama automobilistico è sempre in fermento con novità costanti e in questo contesto Audi non è da meno, proponendo il restyling di metà vita della sua “ammiraglia compatta” A3. Questo modello mantiene saldo il proprio status di icona tra i Quattro Anelli, debuttando nella nuova veste anche con la variante allstreet.

Sebbene gli aggiornamenti potrebbero non sembrare così evidenti - seguendo la consolidata tradizione Audi - il modello si impegna a preservare i suoi tratti distintivi in un contesto di mercato dominato da svolte tecniche ed estetiche anche troppo audaci.

L'ancoraggio a linee, stili, proporzioni e motorizzazioni consolidate può essere accolta con favore dagli appassionati non solo di Ingolstadt, ma di tutto il mondo dell'auto. La longeva storia di successo della A3, sin dal suo debutto nel lontano 1996, è testimonianza della sua posizione privilegiata nel cuore degli automobilisti.

Audi A3 allstreet 2024

Con la variante allstreet, Audi punta ad un pubblico diverso ovvero a tutti coloro che sono alla ricerca di un’auto mediamente compatta ma con un’altezza da terra superiore. Un ulteriore ibrido tra le berline, per come le conosciamo, e i crossover.

Cosa cambia? A3 allstreet è più alta di 30 millimetri, beneficia di una taratura diversa delle sospensioni e ha un’anima, seppur lontanamente, più sportiveggiante. I cerchi sono da 17”, un incremento di un pollice rispetto alla A3 Sportback, ma è sempre possibile scegliere di installare cerchi da 18 o addirittura 19 pollici, il modello offre una gamma di scelte per soddisfare ogni esigenza di stile e prestazioni.

La posizione di guida è stata leggermente rialzata, promettendo un'esperienza di guida ancora più coinvolgente e confortevole.

Esteticamente l’A3 allstreet differisce per una griglia del radiatore nera opaca, posta più in alto rispetto al modello precedente, che richiama l'estetica della famiglia Q di Audi, conferendo alla A3 un aspetto più robusto e dinamico. Ulteriori dettagli sono le scanalature anteriori e posteriori che evocano un'idea di fuoristrada, e le minigonne laterali scure, che contribuiscono ad accentuare il carattere muscoloso e aggressivo della vettura.

Esterni

Dietro a questa familiarità si cela un'evoluzione significativa, che parte dalla base solida del modello precedente e si dirama in nuovi territori di design e funzionalità.

Partiamo da una premessa fondamentale: la nuova Audi A3 2024 è disponibile sia nella sua forma Sportback, ampiamente diffusa sui nostri mercati nazionali, sia nella configurazione Sedan, con il suo terzo volume, apprezzata soprattutto nei mercati del nord ed est Europa. Oltre, naturalmente, alla variante allstreet.

Ma in che modo esattamente la A3 si è trasformata esteticamente? L'anteriore della vettura presenta una nuova griglia single-frame, più ampia e piatta rispetto al modello precedente. Per accentuare l'impressione di un'avanzata maggiore verso l'avanti, è stato incluso uno spoiler, forse derivato dalla gamma S, che contribuisce a enfatizzare la sportività e l'aggressività della vettura.

Sempre in tema sportività, disponibile come da tradizione l’allestimento S Line (la vettura verde in foto), che beneficia di una maggiore attenzione su qualche dettaglio dei paraurti avvicinandosi così al precedente design delle linee S e RS. Considerando che si tratta di un facelift, è inevitabile concentrarsi sugli aggiornamenti nei dettagli.

Tornando all'anteriore, le luci diurne sono state notevolmente migliorate, con quattro differenti firme digitali che si manifestano sia durante la marcia che durante le fasi di accensione e spegnimento del veicolo, aggiungendo un tocco di modernità e personalizzazione all'esperienza di guida.

Abitacolo

Audi A3 del 2024 non subisce solo un leggero aggiornamento all'esterno, ma offre un'esperienza di guida ancora più tecnologicamente avanzata all'interno dell'abitacolo.

L'illuminazione ambientale, estesa e personalizzabile, trasforma l'abitacolo in una soluzione di comfort e stile, mentre la dotazione di serie è stata ampliata per garantire un livello di praticità senza precedenti. Le portiere anteriori, illuminate su una superficie più ampia, rappresentano un elemento di design completamente nuovo, che aggiunge un tocco di eleganza e modernità all'abitacolo.

Nel campo dell'intrattenimento e della connettività, l'Audi A3 del 2024 offre una vasta gamma di opzioni all'avanguardia. L'impianto audio 3D di Sonos garantisce un'esperienza sonora immersiva, mentre i nuovi inserti decorativi, realizzati in materiali innovativi come poliestere riciclato e microfibra dinamica, assicurano un tocco di raffinatezza al design degli interni.

Il sistema di infotainment MMI Navigation Plus, include ora l'accesso all'app store e Amazon Alexa; importante, inoltre, la caratteristica "Functions on Demand” che consente ai conducenti di aggiornare e personalizzare le funzioni dell'infotainment e del comfort del veicolo tramite l'app myAudi. Le opzioni in abbonamento sono estremamente flessibili, da un mese di utilizzo fino alle soluzioni lifetime.

Motori

La nuova Audi A3 2024 offre una gamma di propulsori progettati per offrire un'efficienza ancora superiore. Al momento del lancio, gli acquirenti potranno scegliere tra le seguenti configurazioni:

A3 allstreet

2.0 TDI 150 CV

1.5 TFSI 150 CV MHEV

A3 Sportback e Sdean

2.0 TDI 150 CV

2.0 TDI 116 CV

1.5 TFSI 150 CV

1.5 TFSI 116 CV MHEV

1.5 TFSI 116 CV

Previste, in futuro, anche le motorizzazioni 1.5 TFSIe (PHEV) per A3 e A3 allstreet e 2.0 TFSI quattro per A3 allstreet. Nessuna menzione per la gamma S e RS, ma non è da escludere che possa arrivare. Il cambio automatico a listino è il sempreverde S tronic a 7 rapporti, abbinato in qualche allestimento, al manuale a 6 rapporti.

Come va?

In occasione della presentazione ufficiale ho potuto guidare, per due brevi tratti, rispettivamente i propulsori 2.0 TDI 150 CV e 1.5 TFSI 150 CV MHEV con cambio automatico a 7 rapporti S tronic. L’impressione, per entrambi, è quella di aver un’auto in linea alle richieste di mercato in termini di consumi ed erogazione, con una buona dose di aiuti e assistenti alla guida e un’elevata sicurezza di bordo.

Nonostante l’altezza da terra superiore, la versione allstreet appare ugualmente precisa e ben calibrata negli spostamenti non facendo quindi rimpiangere la versione più stradale. Sicuramente nell’arco delle prossime settimane analizzeremo più a fondo questi modelli nel nostro classico formato che propone gli aspetti positivi e negativi.

Allestimenti, prezzi e incentivi

Quattro gli allestimenti a disposizione, con prezzi a partire da 31.700 euro (A3 Sportback 30 TFSI - 1.5 TFSI 116 CV) fino ad arrivare a 43.300 euro per la top di gamma (A3 Sportback S Line Edition - 2.0 TDI 150 CV). Per la gamma Sedan è necessario un piccolo surplus, si passa rispettivamente a 31.700 e 44.600 euro. La versione allstreet, invece, parte da 39.500 euro (A3 allstreet - 1.5 TFSI 150 CV MHEV) fino ad arrivare a 45.800 euro (A3 allstreet Identity Contrast - 2.0 TDI 150 CV).

Quali modelli rientrano negli incentivi in termini di emissioni e prezzo? Fermo restando che gli incentivi, per come li conosciamo ora, dovrebbero presto cambiare, al momento sono solo alcune le motorizzazioni realmente compatibili. Riescono a posizionarsi sotto la fatidica soglia dei 135 g/km di CO2 tutte le motorizzazioni benzina e benzina mild, anche se a seconda degli allestimenti potrebbero esserci possibili limitazioni.