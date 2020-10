Audi e-tron GT RS: tre motori elettrici, 700 Cv di potenza e 400 km di autonomia

La sportiva elettrica di Audi si chiamerà E-tron GT. Un modello che è stato tra i primi a essere stato annunciato sin dall’inizio del programma e-tron del costruttore tedesco. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro fine anno o al più tardi nei primi mesi del 2021. Tra le sorprese, sembra quasi confermate la versione ad altissime prestazioni RS.

L’indiscrezione sembra essere confermata dallo stesso CEO del marchio, Markus Duesmann che ha ammesso la concreta possibilità che un modello curato dal reparto sportivo di Audi possa essere proposto anche per il progetto e-tron. Primo interprete di questa esperienza di prestazioni e velocità a zero emissioni, sarà la berlina GT.

Base Porsche Taycan?

Dal punto di vista tecnico, la e-tron GT sarà costruita su un pianale di derivazione Porsche Taycan, rinforzato e aggiornato. Sicuramente, la versione RS condividerà questo aspetto, con delle soluzioni che possano migliore ulteriormente la resa dinamica. Taycan rimane la miglior auto elettrica oggi disponibile per manovrabilità e dinamica di guida, difficile migliorare ulteriormente la resa.

Date queste premesse, Audi e-tron GT RS potrebbe entrare prepotentemente nel mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni, distinguendosi per piacere di guida e prestazioni. Inoltre, lo schema propulsivo potrebbe condividere buona parte della componentistica sempre con Porsche, la quale (nella versione Tubo S) eroga fino a 750 Cv di potenza e 1.050 Nm di coppia massima. Prestazioni eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi per una velocità massima di 260 km/h.

Tre motori elettrici

Al momento, si tratta solo di supposizioni e ipotesi visto che Audi non ha ufficialmente confermato nulla. Le ultime notizie parlano di tre motori elettrici che andrebbero a equipaggiare e-tron GT RS: uno schema che collocherebbe due motori sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore. Difficile comunque che la scheda tecnica sia identica a Porsche Taycan Turbo S; verosimile che le si avvicina molto con una potenza di circa 700 Cv.

Detail

La batteria dovrebbe essere da circa 95 kWh con collocamento sotto il pianale dell’auto in modo da abbassare il baricentro e offrire una maggiore autonomia a una resa dinamica superiore. A questo proposito, Audi e-tron GT RS dovrebbe riuscire a percorrere con un pieno di energia circa 400 km, suscettibile dello stile di guida del conducente. Il prezzo non è stato ancora annunciato ma con ogni probabilità si collocherà al di sotto di Taycan Turbo S.