Ford frena sull'elettrico: non solo EV dal 2030

Ford Europa rivede la sua strategia di elettrificazione, abbandonando il piano di passare completamente ai veicoli elettrici entro il 2030. La decisione arriva all'indomani della rielezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, che ha aperto alla possibilità di vendere motori a combustione anche dopo il 2035.

Marin Gjaja, direttore operativo della divisione Model E di Ford, ha spiegato in un'intervista ad Autocar: "I clienti hanno votato e ci hanno detto che il piano era troppo ambizioso. La realtà trova il modo per farti modificare i piani".

Ford si allinea così ad altri costruttori che stanno rivedendo i loro piani di conversione all'elettrico.

Gjaja ha indicato tre fattori principali alla base di questa decisione:

Calo delle vendite

Alti costi delle batterie

Scomparsa degli incentivi

"Riteniamo che passare all'elettrico entro il 2030 non sia più una buona scelta per la nostra azienda e, soprattutto, per i nostri clienti", ha affermato Gjaja.