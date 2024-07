Mobilità a zero emissioni: imporre le auto elettriche non basta, lo rivela uno studio

La California guida la corsa verso la mobilità a zero emissioni, ma potrebbe non bastare per raggiungere gli obiettivi climatici dello stato. Un nuovo studio pubblicato su Environmental Research: Infrastructure and Sustainability rivela, infatti, che vietare la vendita di nuovi veicoli a combustione interna non sarà sufficiente per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2045.

Lo stato della California ha implementato una serie di normative ambiziose per la transizione verso veicoli a zero emissioni (ZEV). La legislazione Advanced Clean Cars II impone che tutti i veicoli passeggeri e i furgoni leggeri venduti nello stato siano ZEV entro il 2035. Regolamenti simili sono previsti anche per i veicoli pesanti e il trasporto pubblico.

Tuttavia, secondo lo studio condotto da ricercatori delle Università di Stanford e dell'Arizona State, queste misure da sole non basteranno. La ricerca ha analizzato gli effetti di due possibili strategie per ridurre le emissioni dei veicoli pesanti:

Imporre la vendita di soli veicoli ZEV entro una certa data

Incentivare il ritiro anticipato dei veicoli a combustione interna attualmente in circolazione

I risultati mostrano che combinando entrambi gli approcci si potrebbe ottenere una riduzione delle emissioni cumulative di circa il 64%.

Eleanor Hennessy, autrice principale dello studio, sottolinea che "i programmi di ritiro accelerato saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi di emissioni della California entro il 2045". Sebbene lo studio si concentri sulla California, le sue conclusioni sono applicabili a livello globale.

Le sfide dei programmi di rottamazione

Diversi governi hanno già sperimentato programmi di rottamazione per eliminare i veicoli più inquinanti. Tuttavia, spesso questi si sono rivelati più efficaci nel sostenere l'industria automobilistica che nel ridurre le emissioni.

Un esempio è il programma federale "Cash for Clunkers" del 2009, che ha speso 3 miliardi di dollari per incentivare la sostituzione di veicoli inquinanti con modelli leggermente meno inquinanti, con un impatto minimo sulle emissioni.

La California sta cercando di adottare un approccio più mirato con programmi come Clean Cars 4 All, che aiuta i consumatori a basso reddito a sostituire i vecchi veicoli con modelli elettrici o ibridi plug-in. Il Carl Moyer On-Road Voucher Incentive Program si rivolge invece alle piccole flotte commerciali, che potrebbero avere difficoltà a rispettare i futuri requisiti di elettrificazione.

La sfida per la California e altri governi sarà, dunque, progettare programmi di rottamazione efficaci, che riescano realmente a ridurre le emissioni accelerando il ricambio del parco veicoli circolante.