Audi e-tron GT si avvicina al restyling, più potenza e autonomia?

Verso la fine del 2020, l'industria automobilistica ha assistito all'inizio di un nuovo capitolo per Audi con il lancio dell'e-tron GT. Questo veicolo non solo ha elevato gli standard per le auto elettriche di lusso ma si prepara ora a un importante aggiornamento di metà carriera. Audi ha recentemente svelato le prime immagini dei prototipi, sebbene parzialmente camuffati, permettendo agli appassionati di intuire le modifiche apportate.

La Audi e-tron GT mantiene un design conservativo, con interventi mirati che ne raffinano l'estetica senza stravolgerla. In particolare, si nota un aggiornamento al paraurti anteriore, che ora presenta una calandra esagonale di dimensioni maggiori e con un disegno innovativo. A parte qualche possibile nuovo disegno di cerchi, il profilo laterale rimane fedele all'originale, con maniglie delle portiere tradizionali anziché a scomparsa. Anche il posteriore mostra cambiamenti minimi, mantenendo lo stesso layout dei fari ma introducendo un diffusore leggermente rivisto.

L'aspetto più intrigante dell'aggiornamento riguarda le prestazioni tecniche. Sebbene esternamente le differenze siano contenute, sotto al cofano ci si aspetta significativi miglioramenti: maggiori potenza e efficienza, un avanzamento nel sistema di batteria, affinamenti nelle sospensioni e nella dinamica di guida, oltre a una capacità di ricarica ottimizzata. La stretta parentela con la Porsche Taycan, grazie alla condivisione della piattaforma J1, fa prevedere che le innovazioni tecniche già apprezzate su quest’ultima possano trovare applicazione anche sulla e-tron GT.

In particolare, l'attenzione si concentra sull'evoluzione del sistema di batterie, attualmente disponibili nelle varianti da 82 o 97 kWh. La composizione al nichel-manganese-cobalto promette un'autonomia estesa e tempi di ricarica ridotti. L'incremento di potenza previsto è forse l'aspetto più atteso, con voci che suggeriscono un salto fino a circa 750 CV, pur senza raggiungere i picchi della Taycan Turbo S. Questo miglioramento rappresenterebbe un significativo avanzamento rispetto al modello attualmente sul mercato.

Altra novità di rilievo è l'introduzione delle sospensioni attive, tecnologia prestata dalla Porsche Active Ride, che promette di trasformare l’esperienza di guida dell'Audi e-tron GT. Dotato di attuatori idraulici per ciascuna ruota, questo sistema adatta dinamicamente la risposta dell'auto in funzione delle condizioni di guida, oscillando tra comfort assoluto e una reattività sportiva che esalta sterzo e maneggevolezza.

Con questi aggiornamenti, Audi punta a rafforzare la posizione dell'e-tron GT all'interno del mercato dei veicoli elettrici di lusso, offrendo un mix irresistibile di stile conservativo e innovazioni tecnologiche. A distinguersi non saranno solo le rinnovate linee estetiche, ma soprattutto le prestazioni sotto al cofano e l'esperienza di guida, che rendono l’e-tron GT ancora più desiderabile.