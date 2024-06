Audi e-Tron GT è ora l'auto di serie più potente di sempre del marchio

Il restyling dell'Audi e-tron GT del 2024 si presenta con cambiamenti che potrebbero essere confusi con quelli di un nuovo modello. Nonostante Audi lo chiami semplicemente restyling, gli aggiornamenti sono sostanziali, riguardando sia l'estetica, sia le performance a livello di motorizzazione e batteria. La novità di spicco riguarda l'introduzione di una versione performante da 925 CV e una batteria più capiente e leggera, capace di offrire prestazioni straordinarie.

A livello estetico, la nuova Audi e-tron GT si riconosce per alcune modifiche significative. Tra queste, spicca una nuova cornice nera intorno al single frame decorato con un motivo a nido d'ape, che crea un connubio visivo con le prese d'aria laterali. Un elemento distintivo è rappresentato anche dalla banda trasversale, in tinta con la carrozzeria, posizionata tra la calandra e il cofano, e da un disegno simile a livello del posteriore, dove l'estrattore è caratterizzato da marcanti nervature verticali.

Le versioni di alta gamma, come la RS e-tron GT performance, presentano dettagli unici quali il tetto in carbonio opaco e inserti in carbonio camouflage. Tutte le varianti includono una revisione estetica coerente con la nuova identità del marchio, segnalata dai quattro anelli in design bidimensionale e dalla scritta del modello sui montanti B.

I cambiamenti si estendono anche all'interno dell'abitacolo, con nuovi materiali sostenibili, aggiornamenti per sedili e volante e nuovi elementi digitali. Il volante mostra una corona rinnovata, con la parte superiore e inferiore appiattita e una marcatura rossa al top, elemento ispirato al mondo delle corse. I sedili sportivi plus, ora standard, presentano un logo retroilluminato, con la possibilità di personalizzare l'interno con pacchetti design RS in diverse colorazioni.

Ora è l'Audi di serie più potente di sempre

Sul fronte tecnico, la nuovasi distingue per il. La versioneora possiede 680 CV e 740 Nm di coppia, lae 865 Nm, mentre la versioneV e i 1.027 Nm. Questa scala di potenza consente accelerazioni impressionanti, con la versione performance che impiega solo

Altro aspetto rivoluzionario è la batteria, più leggera di 9 kg rispetto al modello precedente ma con una capacità aumentata a 105 kWh. Questo incremento permette alla nuova e-tron GT di raggiungere un'autonomia massima di 609 km nel ciclo misto WLTP. La ricarica è fino a 320 kW e consente di raggiungere l'80% in poco meno di 20 minuti.

La Audi e-tron GT del 2024 sarà disponibile in concessionaria da settembre, con i prezzi che partono da 128.400 euro per la versione S e da 159.400 euro per la RS. La versione al top della gamma, la RS e-tron GT performance, sarà disponibile a partire da 175.400 euro.