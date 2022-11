Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della varietà offerta dalla gamma Audi A3 dopo essere stati ospiti della Casa tedesca sulla splendida costa del Salento, ma quello che non vi abbiamo raccontato è che in quella stessa occasione abbiamo avuto modo di guidare e confrontare due tra gli esemplari di Audi che meglio rappresentano la massima espressione tecnologica, in tutte le sue forme: Audi RS 6 Avant e Audi RS e-tron GT sono la massima espressione del Granturismo Audi pur essendo diametralmente opposte per quanto riguarda il sistema di propulsione, che nel primo caso è un potentissimo V8 e nel secondo un potentissimo set di 2 motori elettrici a magneti permanenti installati sui due assi dell’auto.

Il duello delle Granturismo, così ci piace chiamarlo, ma la verità è che tra queste due auto è impossibile scegliere una regina: entrambe sono in grado di offrire prestazioni da sportive di razza, un comfort di altissimo livello che a sua volta le rende particolarmente adatte ai lunghi viaggi. E’ vero, le tecnologie di trazione non potrebbero essere più diverse, ma le emozioni che queste due auto sono indubbiamente, pienamente, nello spirito di Audi.

Iniziamo dalla Audi RS 6 Avant, modello che personalmente non avevo mai avuto modo di guidare nonostante questa generazione (la quarta, in totale) sia in commercio già dal 2019: sotto al cofano di RS 6 Avant troviamo un vero gioiello di motore, un TFSI V8 da 4.0 litri di cilindrata a iniezione diretta, sovralimentato grazie a due turbocompressori progettati in maniera tale da ridurre, quasi annullare, il turbo lag. Tutto questo si traduce in 600 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, dati che si traducono in una velocità massima di 305 km/h e uno scatto da 0 a 100 in 3.6 secondi, anche grazie alla trasmissione tiptronic a 8 rapporti di cui è dotata, coadiuvata da un convertitore di coppia.

Nell’altro angolo del ring abbiamo invece la bellissima, 100% elettrica, Audi RS e-tron GT: questa avevo già avuto la fortuna di testarla nella gelida notte di Cortina d’Ampezzo in occasione dell’e-Rally 24 Ore dei Laghi organizzato da Audi lo scorso febbraio, persino avendo l’occasione di testarla su una pista ghiacciata con gomme chiodate. Stavolta l’ambiente di prova non poteva essere più diverso: l’autunno fatica ad arrivare e in Salento splendeva il sole, mentre mi godevo le incredibili prestazioni della Audi RS e-tron GT sulle strade di collina che fanno su e giù lungo la costa pugliese. Stavolta sotto al cofano, o meglio sugli assi ruota, troviamo 2 motori elettrici – uno anteriore e uno posteriore – con una potenza complessiva di 646 c avalli e 830 Nm di coppia: come già anticipato, le due auto non potrebbero essere più differenti a livello di propulsione ma dati alla mano, si assomigliano più di quanto sembri. Nel caso della elettrica RS e-tron GT abbiamo uno scatto da 0 a 100 in 3.3 secondi, più veloce rispetto alla RS 6 Avant che però può vantare una velocità massima nettamente maggiore, con la elettrica che invece è limitata a 250 km/h. In ogni caso, l’accelerazione della Audi RS e-tron GT vi lascerà totalmente senza fiato: 830 Nm di coppia istantanea non sono una sensazione che si prova tutti i giorni, e la scarica di adrenalina che ne consegue potrebbe diventare molto rapidamente una dipendenza.

Nonostante sulla carta le due auto abbiano dati tecnici molto simili, una volta testate entrambe ci si rende conto della differenza tra le due erogazioni: da una parte hai un’elettrica da 646 cavalli che ti lancia, come un sasso in una fionda, a velocità pazzesche in un battito di ciglia, dall’altra hai un corposo V8 capace di farti sentire una spinta più prolungata e prepotente, complice anche il rombo che proviene dall’impianto di scarico – sull’allungo non c’è storia, RS 6 Avant è capace di andare 55 km/h più veloce rispetto alla cugina elettrica, ma nel test da 0 a 200 i tempi restano a favore della e-tron, che strappa un 10.9 secondi rispetto ai 12 secondi secchi della RS6 Avant. Per non far sfigurare completamente la RS e-tron GT dal punto di vista del rumore emesso, Audi l’ha dotata di un sistema digitale davvero ben realizzato, che copia l’erogazione di un normale motore termico e offre un rumore molto appagante a chi si trova nell’abitacolo.

Sterzo integrale e dinamico, sospensioni pneumatiche adattive e freni carboceramici (disponibili come optional) sono solo alcuni degli elementi tecnici che rendono queste due auto il pinnacolo della sportività a marchio Audi; in particolare i freni giocano un ruolo fondamentale, perché da una parte ti fanno sentire su una vera auto sportiva grazie alla potenza frenante notevolmente aumentata, e dall’altra ti fanno sentire più sicuro quando stai premendo sull’acceleratore di un’auto da 600 cavalli o più. Nel caso della Audi RS e-tron GT, inoltre, hanno permesso alla Casa tedesca di avere molto più controllo sulla frenata, dato che nel caso della elettrica c’è da tener conto del peso non indifferente della batteria da 93 kWh: in totale l’auto pesa più di 2400 kg, contro i 2075 della RS 6 Avant – la potenza frenante aumentata del 25% grazie all’utilizzo di dischi dei freni carboceramici è certamente molto gradita. Restando invece sull’argomento della batteria, quella installata sulla RS e-tron GT è tra le più performanti ad oggi sul mercato: oltre a essere realizzata con un’architettura a 800 volt, la batteria è in grado di accettare una potenza di ricarica in corrente continua di ben 270 kW, sufficienti a caricare 100 km di autonomia in appena 5 minuti di ricarica. Ovviamente non c’è ancora paragone con la RS 6 Avant, che in quei 5 minuti può comodamente riempire l’intero serbatoio da 73 litri di capienza.

La dotazione tecnica di queste auto potrebbe darmi da scrivere per ore, ma la verità è che nessuna di queste dotazioni potrebbe dichiarare definitivamente una vincitrice nel duello delle Granturismo di Audi: RS 6 Avant e RS e-tron GT rappresentano l’espressione più alta della passione automobilistica di Audi, sia che vi piaccia un rabbioso e possente V8, sia che preferiate muovervi nel quasi totale silenzio offerto dai motori elettrici, Audi ha la soluzione giusta per voi. Quello che di certo non potrà mancare è il comfort di bordo per tutti i passeggeri, nonostante le due auto si presentino agli occhi in modo molto diverso: RS 6 Avant è ancora una famigliare vecchio stile, mentre la RS e-tron GT è una coupé a 4 porte il cui design è chiaramente derivato dai più recenti gusti del mercato – questa differenza di design porta anche a una sostanziosa differenza in termini di capacità di carico, con la RS 6 Avant che può vantare un bagagliaio da 550 litri, contro i 435 della RS e-tron GT.

Impossibile sbilanciarsi, il duello delle Granturismo di Audi non può che finire in parità, con un pensiero legato al futuro: se la prima generazione di RS e-tron GT è uscita così bene al punto da poter combattere ad armi pari con un’icona della sportività come la RS 6 Avant, non possiamo che essere terribilmente curiosi di scoprire cosa sarà in grado di fare questa GT elettrica con le sue prossime generazioni.

Chiudiamo con i prezzi, per chi fosse stato ingolosito da questo racconto: Audi RS 6 Avant, il pinnacolo della Granturismo endotermica di Audi, ha un prezzo di 136.850 €, mentre Audi RS e-tron GT, il primo esempio di Granturismo elettrica della casa di Ingolstadt, parte da 152.350 €.