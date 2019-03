Audi Q4 e-tron, il concept elettrico al salone

La casa di Ingolstadt ha presentato, in occasione del salone di Ginevra, la prossima iterazione della gamma di veicoli elettrici “e-tron”. Si tratta del noto suv Q4, un modello già commercializzato con motorizzazioni tradizionali. Nonostante l’utilizzo di un nome già affermato, già dall’esterno si può notare che il concept ha poco in comune con la […]

Si tratta del noto suv Q4, un modello già commercializzato con motorizzazioni tradizionali. Nonostante l’utilizzo di un nome già affermato, già dall’esterno si può notare che il concept ha poco in comune con la versione endotermica. Q4 e-tron è un suv “compatto”, con una lunghezza di 4.59m e un’altezza di 1.6\1m. Le dimensioni, in aggiunta al passo di 2.77m permettono a Q4 di dimostrarsi agile in ambito cittadino e relativamente capace in ogni situazione.

Distaccandosi dal collega endotermico, Q4 e-tron mostra un nuovo look “muscoloso”, frutto di un design geometrico e acuto, arricchito dalla nuova griglia frontale e dal logo “e-tron” visibile sulla calandra anteriore.

Ci sono novità anche per l’allestimento interno; data la natura “ecologica” del brand, anche i materiali utilizzati per l’assemblaggio degli spazi interni sono riciclati, dai tappeti ai rivestimenti del tettuccio. Dal lato infotainment Audi ha aggiornato l’ottimo sistema virtual cockpit, aggiungendo l’head up display per il controllo delle informazioni di marcia in tutta sicurezza. Il nuovo sistema vanta inoltre uno schermo da 12,3 pollici orientato in direzione del conducente, incastonato perfettamente nel tunnel centrale compartimentato per aumentare lo spazio di carico.





Nonostante la natura rivoluzionaria del modello, gran parte della tecnologia disponibile sui modelli attuali verrà utilizzata anche per la e-tron, a partire dai gruppi ottici led matrix con selettore di direzione.

Parlando di specifiche, due motori elettrici si dividono l’avantreno (75 kW) e il retrotreno (150 kW), sviluppando in totale una potenza massima di 225 kW. Questo dettaglio, parallelamente alla coppia massima di 460 Nm, permette a Q4 e-tron di scattare da 0 a 100 in 6,3 secondi netti, fermandosi ad una velocità massima di 180 km/h.

Grazie al pacco batterie da 82 kWh sarà possibile percorrere 450 Km (da ciclo WLTP). La sosta per la ricarica completa sarà di circa 45 minuti con un caricatore da 125 kW, ma l’80% della capacità sarà ottenibile in mezz’ora.

Q4 e-tron, come moltissime altre novità del Salone, sarà disponibile dal 2020.